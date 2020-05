Saisonstart am Bielener Kiesgewässer

Das Strandbad „Bielener Kiesgewässer“ steht vor dem Saisonstart. Am Pfingstmontag ist es so weit. In den vergangenen 24 Stunden mussten Hygieneschutzpläne erarbeitet, Badeordnungen ergänzt und Mitarbeitereinweisungen vorbereitet werden. „Aber das haben wir gern gemacht, um den Bürgern ab der kommenden Woche die ersten Bäder zu öffnen“, sagt Jens Eisenschmidt, Geschäftsführer der Nordhäuser Bädergesellschaft.

Die Konzepte liegen nun beim Gesundheitsamt zur Bestätigung. „Wir gehen aber fest von einer Öffnung am Montag aus, denn neben den vielen hygienischen Auflagen hoffen wir auch an die Eigenverantwortung unserer Gäste. Es muss noch mehr ein Miteinander zwischen Personal und Besuchern werden, um Bußgelder oder andere Sanktionen zu vermeiden“, betont Eisenschmidt.

Auch im Salzaquellbad seien die Vorbereitungen abgeschlossen, berichtet der Geschäftsführer. Die Öffnung ist für den 5. Juni vorgesehen. Die Abnahmen der Aufsichtsbehörden seien bis dahin erfolgreich abgeschlossen, und durch die großen Liegeflächen werde es wahrscheinlich, wie am Kiesgewässer auch, nicht zu Zutrittsbeschränkungen in den städtischen Bädern kommen. Eintauchen, relaxen, abkühlen, sonnen, spielen und einfach nur erholen – das versprechen die Freibadeeinrichtungen der Stadt Nordhausen – Bielener Kiesgewässer und Salzaquellbad – für die großen und kleinen Gästen, wirbt Eisenschmidt.

Am Kiesgewässer startet der Badebetrieb täglich ab 10 Uhr. Das Salzaquellbad ist wochentags ab 12 Uhr und am Wochenende sowie in den Sommerferien ab 11 Uhr geöffnet.