Im Südharz fallen sämtliche Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie aus. Anders im östlichen Nachbarkreis: Veranstalter Sven-Bolko Heck will in Sangerhausen vom 11. bis 20. Dezember zum Weihnachtsmarkt laden. Wir sprachen mit ihm darüber, und die aktuellen Nöte seiner Branche.

Freuen Sie sich schon auf einen Bummel über den Sangerhäuser Weihnachtsmarkt?

Zugegebenermaßen noch nicht so richtig. Am 16. November erwarte ich eine endgültige Entscheidung der Ministerpräsidenten, ob Weihnachtsmärkte dieses Jahr überhaupt stattfinden können. Nach den jüngsten Aussagen der Bundeskanzlerin gehe ich nicht davon aus.

Warum halten Sie an den Vorbereitungen dafür fest?

Ich glaube, dass man den Leuten dieses Jahr nicht alles nehmen kann. Und mit dem Sangerhäuser Oberbürgermeister kämpft mit mir jemand bis zur letzten Minute. Wir haben dort mit dem Gewerbeverein und der Rosenstadt GmbH im Oktober erfolgreich einen Herbstmarkt veranstaltet: In der gesamten Innenstadt gab es punktuell Stände, zudem einen kleinen Schaustellerplatz. Das hat funktioniert, so ist auch der Weihnachtsmarkt mit etwa 30 Ständen vorstellbar. Die Händler stehen Gewehr bei Fuß, bekommen von mir am 16. November den entscheidenden Anruf. Wir wollen ein Weihnachtsgefühl beim Einkaufen vermitteln – und würden so mittelbar auch die Händlerschaft unterstützen. Ich will es bis zum Schluss versuchen, nicht schon zeitig den Kopf in den Sand stecken.

Hätte Nordhausen auch einen Weihnachtsmarkt haben können?

Ja. Aber im Rathaus agieren eben mehr Beamte, die nicht einen so langen Atem haben und sich dem Absagen-Fluss in Thüringen hingaben.

Die Stadt Nordhausen begründet die Absage des Weihnachtsmarkts mit purer Vorsicht angesichts der Corona-Fallzahlen...

Wenn der Landkreis auf der Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts gelb eingestuft ist: Wovor fürchtet man sich denn?

Die Befürchtung in Nordhausen ist, dass die Fallzahlen auch hier schnell sehr viel höher sein könnten...

Die Gesundheit steht auch bei mir an erster Stelle. Aber man muss es nicht übertreiben. Beim Herbstmarkt in Sangerhausen gab es keinen einzigen Corona-Fall, und nach den jüngsten Marktschreiertagen in Nordhausen gingen die Fallzahlen auch nicht nach oben.

Wie viele Veranstaltungen mussten Sie seit März absagen?

Alles bis auf den Herbstmarkt. In Summe sind das 16.

Wie schätzen Sie die staatliche Corona-Hilfe für Ihre Branche ein?

Die erste Hilfe für März bis Mai war sehr unbürokratisch. 7500 Euro waren eher auf dem Konto als der Bescheid in meinem Briefkasten. Damit konnten wir unsere Fixkosten decken. Für die Zeit danach aber hieß es zunächst nur noch, wer nicht zurechtkommt, solle Hartz IV beantragen.

Seit diesem Monat sollen Soloselbstständige wie etwa Kulturschaffende oder eben Veranstalter 75 Prozent des durchschnittlichen Vorjahresmonatsumsatzes von November 2019 vom Staat bekommen. Lässt Sie das ruhiger schlafen?

Diese Hilfe würde tatsächlich weiterhelfen. Grundsätzlich aber bin ich nicht auf der Klageseite: Ich bin 63 Jahre alt, ziehe nun eben ein Jahr Rente vor und arbeite später ein Jahr länger, bis zu meinem 70. oder 71. Geburtstag.

Aber was sollen die Jungen machen? Sie brauchen die Unterstützung vom Staat dringend, andernfalls droht die Insolvenz.