Sanierung von Freibad und Altstadt wird fortgesetzt

Vom alten Sömmerdaer Freibad ist nicht viel übrig geblieben. In den vergangenen Tagen und Wochen wurden nach den Gebäuden mit schwerem Gerät nun auch die Wasserbecken abgerissen. Nur die historische Umkleide bleibt erhalten. Sie dient künftig als Gastronomiebereich und Schwimmmeisterbüro.

Bei einigen wird der jetzige Anblick des Areals am Rohrhammerweg nostalgische Gedanken und vielleicht auch ein bisschen Wehmut hervorrufen. Viele Sömmerdaer lernten hier schwimmen, hatten Spaß auf der Rutsche oder beim Köpfer vom Sprungbrett. Jetzt ist alles weg, damit ein neues, barrierefreies, behindertengerechtes und energieoptimiertes Freibad gebaut werden kann.

Die Arbeiten gehen planmäßig weiter, sagt Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Das Gleiche gelte für den zweiten Bauabschnitt am Anger. Weil für den Fortgang der Sanierung eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2019 besteht, können die Leistungen vergeben werden, obwohl die Kreisstadt noch keinen Haushalt für dieses Jahr beschlossen hat.

Immerhin gab es jetzt grünes Licht dafür, dass Ausschüsse auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen tagen dürfen. Nachdem zunächst alle Sitzungen abgesagt worden waren, gab es für Versammlungen der Gremien nun eine Lockerung. So kann der Bauausschuss einberufen werden und die Aufträge für den Sanierungsfortgang am Anger vergeben. Das sei auch nur fair den Unternehmen gegenüber, die sich in der Ausschreibung durchsetzten, so der Bürgermeister.

Natürlich würden für die Sitzungen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, betont er. Die Mitglieder sitzen in zwei Meter Abstand und sind aufgefordert zu unterschreiben, dass es ihnen gesundheitlich gut geht. Wer meint, in diesen Tagen nicht zur Sitzung kommen zu können, auch das werde man natürlich akzeptieren, so Hauboldt. Falls der Ausschuss nicht beschlussfähig werde, bleibe immer noch das Eilentscheidungsrecht des Bürgermeisters.