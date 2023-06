Sarah Jessica Parker bei der Premiere der Serie «And Just Like That...» 2021 in New York.

„Sex and the City“

„Sex and the City“ Sarah Jessica Parker schloss Nacktszenen aus

Los Angeles „Ich war schüchtern“: Zu Beginn der Dreharbeiten zur Kultserie „Sex and the City“ gab es für Sarah Jessica Parker einige Tabus.

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker hatte bei ihrem ersten Kontakt mit dem Drehbuch der legendären Serie Bedenken wegen möglicher Nacktszenen. Als „Sex and the City“-Erfinder Darren Star ihr damals die Rolle der Carrie vorgeschlagen habe, habe ihr das Drehbuch eigentlich sehr gefallen, berichtete die 58-Jährige in der „Howard Stern Show“. „Ich fand das Drehbuch wirklich interessant und aufregend und anders und frisch, so etwas hatte ich noch nie gesehen.“

Sie habe aber vermutet, dass Nacktaufnahmen Teil der Serie sein würden, auch wenn für den Pilotfilm keine vorgesehen gewesen seien. Serien-Erfinder Star habe auf ihre Bedenken jedoch sehr locker reagiert: „Dann mach einfach keine - ist mir egal!“

Sie habe sich nie wohl mit dem Gedanken gefühlt, sich nackt zu zeigen, ergänzte Parker. „Ich habe andere, die das gemacht haben, nie verurteilt, es ging mir dabei nicht um Moral.“ Es sei ihr auch nicht um die Wahrnehmung anderer Menschen von ihr gegangen. „Ich denke, ich war einfach schüchtern.“

Die Serie „Sex and the City“ wurde Ende der 90er Jahre zu einem riesigen Erfolg. Seit vergangener Woche ist die zweite Staffel der Nachfolgeserie „And Just Like That...“ auf Sky zu sehen.