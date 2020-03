Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schauen, Anfassen, Staunen in der Ilfelder Töpferei

Aufmerksam schaut Vicky Hallmann aus Nordhausen Töpfer Klaus Lindner über die Schulter, als er in Minutenschnelle aus einem Klumpen Ton eine Kanne zaubert. Dann wagt sich die junge Frau selbst an die Töpferscheibe. Was bei Klaus Lindner so leicht wirkt, erweist sich als schwierig. Aber mit Hilfe des erfahrenen Handwerkers gelingt es dann doch. Und Erfahrung ist genau das, was es braucht, um die Töpferscheibe und den Ton zu beherrschen, betont Lindner. Zum 14. Mal hat der Ilfelder am Wochenende zum Tag der offenen Tür geladen.

Trotz gedämpfter Resonanz wegen das Corona-Virus zeigt sich Lindner zufrieden. „Es kamen gar Besucher aus Wernigerode und aus dem Eichsfeld“, erzählt er und fügt hinzu, dass selbstverständlich alle Hygienemaßnahmen eingehalten würden. Seine Gäste dürfen sich in der Ausstellung mit den vielfältigen Werken des Künstlers umschauen, zusehen, wie ein Gefäß entsteht, oder sich selbst probieren. Dabei erzählt Lindner auch von seinen Anfängen zu DDR-Zeiten, als der Ton von den Handwerkern noch selbst hergestellt werden musste. „Das war eine schwere Arbeit. Heute können wir den Ton fertig kaufen. Das ist eine riesige Erleichterung.“ Als Besonderheit führt Lindner noch die alte Raku-Brenntechnik aus Japan vor. Dabei werden 1000 Grad heiße Gefäße aus dem Ofen geholt und in Sägespäne gelegt. Durch die einsetzende Reduktion entstehen einmalig schöne Oberflächen und wird jedes Stück zum Unikat. Für Lindner bedeutet der diesjährige Tag ein kleines Jubiläum, bot er die Veranstaltung doch zum zehnten Mal an seinem jetzigen Standort an. Zuvor lebte und arbeitete er in Blankenburg am Harz. Aber da seine Frau schon länger ein Geschäft in Nordhausen hatte, beschloss die Familie, ein Haus in der Nähe der Rolandstadt zu bauen. Die Wahl fiel auf Ilfeld, was Lindner nicht bereut. „Die Kundschaft ist hier angenehmer und offener als auf der anderen Seite des Harzes“, sagt der 62-Jährige. Sein Handwerk betreibt er nun seit 35 Jahren. Eigentlich hatte er den Beruf eines Krankenpflegers erlernt, merkte aber bald, dass er Kreativität braucht und lieber etwas mit Händen schaffen möchte. 1985 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch wenn es Vor- und Nachteile gibt, übt Lindner seinen Beruf immer noch gern aus. „Es macht Spaß, im Zeitalter der Technik kreative Arbeit zu leisten“, sagt er.