Schauspielerin Katharina Thalbach hat heimlich geheiratet

Ihre kratzige Stimme geht so schnell nicht mehr aus dem Kopf und ihre Auftritte machten sie zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands – jetzt verriet Katharina Thalbach in einer Talkshow etwas aus ihrem Privatleben, das sie bis jetzt geheim gehalten hat.

Zusammen mit den Kolleginnen Annette Frier und Dagmar Koller war die Schauspielerin in der Radio Bremen-Sendung „3nach9“ zu Gast, die bereits aufgezeichnet wurde und am Freitag, 24. Juli, ausgestrahlt wird. Als Gastgeber Giovanni di Lorenzo sie nach ihren schönsten Momenten der letzten Jahre fragte. Thalbach lächelte breit, hielt sich die Hand an die Wange und verriet nach kurzem Zögern: „Dass wir verheiratet sind.“ Die Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner, dem rund 20 Jahre jüngeren Koch Uwe Hamacher, habe vor anderthalb Jahren stattgefunden.

Katharina Thalbach stand Hochzeit zunächst skeptisch gegenüber

Dass die Schauspielerin ein zweites Mal heiratete, dürfte viele überraschen. Schließlich hatte Thalbach das Heiraten in einem Interview mit der Zeitschrift „SUPERillu“ einmal als „verlogene Angelegenheit“ bezeichnete.

Kurz vor Corona: Nellie Thalbach (v.l.), Katharina Thalbach, Anna Thalbach und Guido Maria Kretschmer bei der Pressekonferenz zu „Mord im Orientexpress“ an der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater. Foto: POP-EYE/Bugge / imago images/POP-EYE

Auch ihr Wohnstil ist alles andere als klassisch. Während sie zusammen mit ihrem Partner seit einigen Jahren ein Haus in Brandenburg saniert, wohnt sie derzeit in einer Wohngemeinschaft in Berlin. Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie sei sie eingezogen.

„Ich wohne jetzt in einer WG.“, erzählte Thalbach in der Sendung. „Das ist eine tolle Wohnung, die könnte ich mir alleine nie leisten und es gibt genug andere Kollegen, die in ähnlichen Situationen sind, und wenn man sich das teilt, wie man das in guten alten Studentenzeiten gemacht hat, dann geht das auf einmal.“

Kurz vor der Corona-Krise in eine WG gezogen

Die Corona-Krise habe alle WG-Pläne durcheinander gebracht, sodass die Wohnung noch nicht „gefüllt“ sei. Der positive Effekt der Verzögerungen: Die Bewohner hätten sich noch nicht „in die Haare bekommen“.

Mit dem Älterwerden hat Thalbach offenbar wenig Probleme. „Jedes Jahr, was ich älter werde, finde ich toll.“, so die Schauspielerin. „Also, dass ich jetzt sagen kann, ich bin 66, finde ich großartig. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sagen kann, ich bin 101.“

Zu sehen ist die Sendung am Freitag, dem 24. Juli, ab 22:00 Uhr im NDR/RB-Fernsehen.

