Lernen am anderen Ort im Bereich politische Bildung: Das Grenzlandmuseum Teistungen bietet Schulklassen spannende Einblicke in die Zeit der deutschen Teilung. Verpflichtend sind Besuche aber bisher nicht.

Schlechtes Zeugnis für politische Bildung in Thüringen

Thüringen schneidet bei einer Untersuchung zum Stellenwert politischer Bildung an Schulen schlecht ab. An der Uni Bielefeld ist zum dritten Mal das Ranking „Politische Bildung“ entstanden, dass sich mit allgemeinbildenden Schulen in den Bundesländern auseinandersetzt. Fazit: Thüringen gehört auch im dritten Jahr zu den Schlusslichtern in Deutschland.

Die Untersuchung zeigt auf, dass politische Bildung in Thüringen besonders spät in den Fokus des Unterrichts rückt. In der Untersuchung wird der Bereich als „randständig“ bezeichnet. An Gymnasien können Schülerinnen und Schüler demnach nur ein Prozent ihrer Lernzeit der politischen Bildung widmen, die im Fach Sozialkunde eine Rolle spielt. Im Vergleich dazu belegt das Nachbarbundesland Hessen mit 4,4 Prozent der Gesamtlernzeit gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen den Spitzenplatz.

Aber auch an nicht-gymnasialen Schulformen steht Thüringen schlecht dar. An Gemeinschafts-, Gesamt- und Regelschulen hätten Schülerinnen und Schüler durchschnittlich 1,5 Prozent der Lernzeit für die politische Bildung. Auch hier ist, so besagt es die Studie, nur Bayern im Bundesländervergleich schlechter aufgestellt. Auffällig sei zudem, schreiben die Studienmacher, dass vier von fünf ostdeutschen Bundesländern der politischen Bildung wenig Raum geben würden.

In Thüringen schauen die Forscher sehr kritisch auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, auch wenn sich die Zahl derer, die Sozialkunde unterrichten, in einem leichten Aufwärtstrend befinde. „Trotz dieser Verbesserungen bleibt die Lage angespannt“, heißt es im Fazit zu Thüringen. 847 Lehrerinnen und Lehrer werden in der Untersuchung für diesen Fachbereich dokumentiert - fast die Hälfte unterrichte allerdings fachfremd.

Kritisch wird in der Studie hinterfragt, dass Maßnahmen zum Lernen am anderen Ort grundsätzlich verpflichtend seien – sich darauf aber keine verpflichtende Wahrnehmung außerschulischer Angebote der politischen Bildung ergebe.