Schlösserstreit, Immunitäten, Corona: Die wichtigsten Ereignisse 2020 in Thüringen von Oktober bis Dezember

Anfang Oktober - Die Corona-Fallzahlen steigen wieder an. Gera aktiviert am 8. Oktober den Krisenstab. Landesweit liegen die Fallzahlen bei kumuliert 4260. Der Eichsfeldkreis gilt ab dem 13. Oktober als Risikogebiet mit 54 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Kreis Sömmerda wird am 18. Oktober Risikogebiet. Landesweit steigt die Gesamtinfektionszahl bis Ende des Monats auf 6951.

9. Oktober - Die Bundes-FDP kündigt an, den FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich nicht als Spitzenkandidat für die Landtagswahl zu unterstützen. Anlass war ein Tweet, in dem er nicht seine Annahme der Wahl als Ministerpräsident als Fehler bezeichnete, sondern den Umgang der anderen Parteien damit. Aus Sicht der Bundes-FDP steht die Annahme dagegen im „krassen Widerspruch zu der liberalen Grundhaltung der Freien Demokraten“. Die 15 anderen Landesparteichefs werfen Kemmerich vor, der Partei schweren Schaden zugefügt zu haben.

19. Oktober - Der Verfassungsgerichtshof untersagt dem Landtag, die Parlamentarische Kontrollkommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes ohne die noch nicht gewählten zwei AfD-Abgeordneten zu konstituieren. Bisher scheiterten bei mehreren Wahlgängen alle von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten für die Kommission. Ihr müssen zwei vom Landtag zu bestätigende AfD-Abgeordnete angehören.

31. Oktober - Die Bundesnetzagentur bestätigt, dass ein Abschnitt der neuen Stromtrasse Suedlink durch Thüringen führen soll. Trotz der Proteste von Land und Bürgerinitiativen soll er bei Gerstungen beginnen und nahe der Landesgrenze zu Hessen in Richtung Mellrichstadt an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze führen. Das Land hatte 2019 erfolglos gegen das Vorhaben geklagt.

2. November - Gemäß Bund-Länder-Vereinbarungen schließen auch in Thüringen Restaurants, Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie die meisten Museen bis Ende November. Außerdem treten Kontaktbeschränkungen in Kraft. Die Verordnung enthält einen Vorbehalt für den Landtag, der am 3. November erstmals darüber diskutiert und kurz darauf kleinere Änderungen unter anderem im Sportbereich erwirkt. Die kumulierte Infektionszahl liegt bei 7404.

9. November - Das Oberverwaltungsgericht lehnt einen Antrag gegen das Beherbergungsverbot in Hotels ab, am 12. November zwei Anträge gegen Gaststättenschließungen und am 16. November vier Eilanträge von Fitnessstudio-Betreibern.

12. November - Die Polizei von fünf Mitarbeiterinnen, die im Verdacht stehen, Bewohner unter anderem sexuell missbraucht zu haben. Bislang bekannte Opfer sind nach Polizeiangaben vier Frauen und ein Mann zwischen 55 bis 86 Jahren. Den Beschuldigten wurde fristlos gekündigt.

12. November - Der Landtag beschließt ein mehrjähriges Programm über mehr als 170 Millionen Euro zusätzlich für die Landesforstanstalt zur Beseitigung von Waldschäden und für Waldumbau in den schwer geschädigten Wäldern. Trockenheit und Borkenkäfer trugen dazu bei, dass laut Waldzustandsbericht nur noch 15 Prozent der Bestände gesund seien. Die Wälder erlitten in diesem Jahr außerdem die schwersten Spätfrostschäden seit 1990.

17. November - Der CDU-Landesvorstand schlägt den Vorsitzenden der Landtagsfraktion Mario Voigt als Spitzenkandidaten für die 2021 geplante Landtagswahl vor. Der Termin für einen Nominierungsparteitag ist noch offen.

20. November - Die Corona-Lage verschärft sich weiter und erreicht in Teilen Thüringens Rekordwerte. Der Kreis Hildburghausen verzeichnet schließlich knapp 400 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Der Landkreistag kritisiert die Praxis des Bildungsministeriums, Kitas und Schulen offen zu halten, als zunehmend nicht mehr praktikabel. Die kumulierte Zahl der Infektionen liegt bei 12 445, die der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bei 282.

21. November - Björn Höcke und Stefan Möller werden als Landessprecher der Thüringer AfD wiedergewählt. Höcke erhielt beim Parteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land) 83,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Norbert Nolze (10,7 Prozent), der sich bei seiner Vorstellung als Zählkandidat darstellte. Stefan Möller kam ohne Gegenkandidaten auf 86,1 Prozent.

23. November - Im Kreis Hildburghausen ist der Wert für Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner von 396 auf bundesweit zuvor noch nie ermittelte 630 gestiegen. Deswegen sollen ab 25. November Kitas und Schulen schließen. Außerdem verhängt der Kreis unter anderem Ausgangsbeschränkungen.

25. November - In Hildburghausen demonstrieren rund 400 Menschen gegen die Regelungen, was bundesweit heftige Kritik auslöst. Landrat Thomas Müller (CDU) bekommt nach Drohungen im Internet Polizeischutz.

25. November - Die Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigt, die Abgeordnetenimmunität von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) aufheben zu wollen. Sie prüft eine Beleidigungsanzeige des AfD-Abgeordneten Stefan Möller. Ramelow hatte ihm Mitte Juli im Landtag von der Regierungsbank aus den Mittelfinger gezeigt und ihn als „widerlichen Drecksack“ bezeichnet. Der Justizausschuss des Landtags muss nun über den Antrag der Behörde entscheiden.

26. November - Die Staatsanwaltschaft Erfurt beantragt die Aufhebung der Immunität von AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke, um zwei Strafanzeigen gegen ihn zu prüfen. Eine wirft ihm Volksverhetzung vor im Zusammenhang mit einem Posting, das der Seenotretterin Carola Rackete vorwirft Kriminalität zu „importieren“. Außerdem habe eine Frau Höcke wegen Verleumdung angezeigt, nachdem er sie auf Facebook als „Ex-Terroristin“ bezeichnet habe, die Fremden helfe, den Sozialstaat zu plündern.

26. November - Im monatelangen Streit um Bundesmittel für Schlösser in Thüringen und Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine Lösung ab. Statt einer bisher diskutierten gemeinsamen Stiftung soll es nun eine gemeinsame Bund-Länder Finanzierung nur pro Bundesland geben. Vorgesehen sind jeweils 100 Millionen Euro des Bundes bis 2027 sowie 75 Millionen Euro Projektmittel des Bundes für Museen.

26. November - Thüringen verschärft die Regeln für Kita- und Schulbetrieb, hält aber entgegen einer Bund-Länder-Einigung am Ferienstart 23. Dezember fest. Geplant ist, dass ältere Schüler ab Klassenstufe 7 bereits ab 21. Dezember zu Hause bleiben und später bis zum 10. Januar Distanzunterricht bekommen. Vorgesehen für den sonstigen Betrieb sind feste Gruppen sowie zusätzliche Regeln ab einer Inzidenz oberhalb 200, die meistens Wechselbetrieb zwischen Präsenzunterricht und häuslichem Lernen bedeuten dürfte.

29. November - Im Erfurter Zoo wird ein Nashornbulle geboren.

1. Dezember - Verschärfte Kontaktbeschränkungen treten in Kraft, die unter anderem private Treffen auf den eigenen und einen weiteren Haushalt beschränken mit maximal fünf Menschen - ausgenommen Kinder unter 14 Jahren.

1. Dezember - Ein Wohnungseinbrecher wird vom Erfurter Landgericht zu einer Haftstrafe von dreizehneinhalb Jahren verurteilt. Er hatte die 89 Jahre alte Bewohnerin mit einem Spaten lebensgefährlich verletzt. Der 42-Jährige war im Juni 2019 in das Haus in Erfurt eingedrungen und hatte nach der Attacke eine Schmuckschatulle gestohlen.

1. Dezember - Der Kreis Hildburghausen startet als Corona-Hotspot eine freiwillige Testaktion für Kindergarten- und Schulkinder. Die laut Gesundheitsministerium deutschlandweit erstmalige Aktion mit Antigen-Schnelltests soll klären, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind und negativ getesteten Kindern früheren Zugang zu den Einrichtungen erlauben. Es beteiligten sich 2418 von 9000 Kindern. Bei 15 wurde eine Infektion festgestellt.

4. Dezember - Thüringen meldet für den Vortag mit 1035 Corona-Fällen erstmals mehr als 1000 Neuinfektionen pro Tag. Die Inzidenz über sieben Tage pro 100 000 Einwohner erreicht mit 160 den zweithöchsten Wert hinter Sachsen.

4. Dezember - Der Justizausschuss des Landtags hebt die Abgeordnetenimmunität von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und AfD-Fraktionschef Björn Höcke auf. Damit werden Ermittlungen gegen Ramelow wegen eines Beleidigungsvorwurfs und gegen Höcke wegen des Vorwurfs auf Verleumdung und Volksverhetzung möglich.

8. Dezember - Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung einigt sich mit der CDU-Fraktion auf den Haushalt 2021. Die Abstimmung über den Etat mit einem Rekordvolumen von 11,7 Milliarden Euro ist bei einer zunächst für den 21. Dezember angesetzten Sondersitzung des Landtags geplant.

10. Dezember - Die Landesregierung plant wegen der hohen Corona-Infektionszahlen zunächst ab 19. Dezember unter anderem weitgehende Ladenschließungen und noch mehr Distanzunterricht an Schulen nun auch für die Klassen eins bis sechs. Für Grundschulkinder soll es Betreuungsangebote geben.

10. Dezember - Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer FDP, Thomas Kemmerich, will nicht Spitzenkandidat der Thüringer FDP für die Landtagswahl im kommenden Jahr werden.

13. Dezember - Thüringen zieht den Lockdown zur Eindämmung der Corona-Infektionen auf den 16. Dezember vor und setzt damit Vereinbarungen von Bund und Ländern um. Viele Geschäfte, Schulen und Kindergärten schließen. Zudem gelten dann auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen.

