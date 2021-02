Schnee sorgt im Kreis Gotha für Dauereinsatz der Rettungskräfte

Kreis Gotha. Das Landratsamt Gotha bittet aufgrund einer neuen Schneewarnung des Deutschen Wetterdienstes die Bürger, am Montag auf das Auto und die Kita-Notbetreuung zu verzichten. Die Schulen bleiben zu.

Im Kreis gab es am Wochenende insgesamt 74 witterungsbedingte Einsätze. Das teilte die Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mit. Mehrere Unfälle wie in Waltershausen, Pferdingsleben und auf der Autobahn A4 sorgten bei den 50 Einsatzkräften der Feuerwehren für Dauereinsatz. Schnee-Liveblog: Keine Notbetreuung am Montag - Neuer Schneefall und bis zu -19 Grad