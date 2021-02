Schnee-Liveblog: Amtliche Unwetterwarnung für Teile Thüringens – Autofahrten vermeiden

Erfurt. In Thüringen wird am Wochenende extremes Wetter erwartet. Der DWD hat für einige Regionen eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker.

Über Thüringen prallen am Wochenende kalte Arktikluft aus Nordost und feuchtmilde Luft aus dem Süden Deutschlands aufeinander. Wegen der großen Temperaturunterschiede und der erwarteten großen Niederschlagsmengen drohen vielerorts glatte Straßen und starke Schneeverwehungen. Es besteht zudem Gefahr durch gefrierenden Regen. Es muss mit Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr gerechnet werden.

15 Uhr: Autofahrten vermeiden

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Samstagabend auch in Thüringen größere Mengen Neuschnee. Straßen und Schienenwege könnten durch extreme Schneeverwehungen unpassierbar werden. Es bestehe die Gefahr von Schneebruch. "Fahren Sie nur mit Winterausrüstung beziehungsweise vermeiden Sie grundsätzlich Autofahrten!", hieß es in der Warnmeldung. Im Norden des Landes waren am Samstag vorsorglich bereits einige Bahn-Verbindungen im Fernverkehr eingestellt worden. Der Süden hingegen dürfte einen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen. An den Alpen könnte Föhn die Temperaturen bis 15 Grad Celsius steigen lassen.

Die Instagram-Account "wetterservicethueringen" hat die vorhergesagten Auswirkungen für die kommenden Tage anschaulich auf einer Karte dargestellt:

13.17 Uhr: Werra überschreitet Hochwasser-Alarmstufe 1

Nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale hat die Werra bei Gerstungen (Wartburgkreis) bis Samstagmittag die Alarmstufe 1 überschritten. Bei einem Stand von 4,33 Metern über dem Pegelnullpunkt kann der Fluss über die Ufer treten und angrenzende Flächen überfluten.

12.30 Uhr: Unwetterwarnung für Thüringen ab 18 Uhr

Für Teile Thüringens hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarnung vor starken Schneeverwehungen herausgegeben. Die Warnung gelte zunächst von Samstag- bis Sonntagabend. Zudem wird es verbreitet glatt. Diese Regionen sind betroffen:

Kyffhäuserkreis

Landkreis Sömmerda

Erfurt

Landkreis Gotha

Landkreis Nordhausen

Eichsfeld

Jena

Altenburger Land

Unstrut-Hainich-Kreis

Weimar

Weimarer Land

Wartburgkreis

Saale-Holzland-Kreis

10.15 Uhr: Friedhöfe in Gera geschlossen

Angesichts der prognostizierten Extrem-Wetterlage sind die kommunalen Friedhöfe in Gera von Samstag bis zunächst Montagmorgen vorsorglich geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

9 Uhr: Neuschnee im Thüringer Wald

Nördlich des Thüringer Waldes kamen bereits ab den Morgenstunden kräftige Schneefälle auf. Hier werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen kühlen im Tagesverlauf auf verbreitet 0 bis minus 4 Grad ab.

Der Süden Thüringens und das Werratal werden zunächst von milden Hochluftmassen beeinflusst. Es regnet ab den frühen Vormittagsstunden. Der Samstag bleibt hier weitgehend frostfrei.

In der Nacht zu Sonntag transportiert die kalte Luftfront die noch milden Luftmassen in Bodennähe ab und der anhaltende Regen geht in gefrierenden Regen über. Der DWD warnt vor glatten Straßen. Im Norden Thüringens können weitere 10 bis 20 Zentimeter Schnee fallen. Dazu kommt stürmischer Wind aus Osten. Es wird mit starken Schneeverwehungen gerechnet.

7 Uhr: Warnung vor heftigem Schneefall und Blitzeis

Blitzeis im Süden und teils heftiger Schneefall ab Samstagnachmittag im Norden von Thüringen. Dem Freistaat steht ein ungemütliches Wochenende bevor. Der Winterdienst sieht sich für die winterlichen Verhältnisse gut gerüstet. Die Thüringer Straßenwartungs- und Instanthaltungsgesellschaft mbH (TSI) plant das Wochenende mit rund 230 Fahrzeugen.