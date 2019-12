Schnee vor Weihnachten

Schon zweimal begann diesmal der Winter. Zumindest, wenn man Winter mit Frost und einer dicken weißen Schneedecke gleichsetzt. Doch das wäre nur der „gefühlte Winter“. Es geht auch etwas genauer!

Der meteorologische Winter beginnt am 1. Dezember. Damit er besser in ihre statistischen Berechnungen passt, haben die Wetterkundler dieses Datum festgelegt. Die Sonne, der Motor des Wetters, richtet sich danach nicht: Wenn Klärchen ihren südlichsten Punkt auf ihrem scheinbaren Lauf um die Erde erreicht hat, das ist in diesem Jahr genau am 21. Dezember, 17.27 Uhr, dann ist für sie Winterstart. Wintersonnenwende wird der Zeitpunkt genannt.

Wieder anders sieht es der phänologische Kalender. Er beschreibt die Jahreszeiten nach den Erscheinungen in der Natur. Eingeteilt wird der Winter in Vorwinter von Anfang bis Mitte Dezember, es folgt Mitte Dezember der Frühwinter. Er geht Mitte Februar in den Hochwinter über. In der zweiten Februardekade ist der Spätwinter dran. In einigen Jahren überrascht noch der Märzwinter.

Bei so vielen Winteranfängen ist für jeden etwas dabei. Schnee ist vor Weihnachten noch einmal angesagt.