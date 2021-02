Seit Sonntagabend hat die Straßenbahn in Nordhausen äußerst schwierige Bedingungen, die einen regulären Betrieb verhindern.

Schneeberge in Gleisnähe behindern Straßenbahn in Nordhausen

Die Nordhäuser Verkehrsbetriebe richten ab sofort einen Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn-Linie 1 zwischen Bahnhofsplatz und Südharz-Klinikum ein. Dieser Schienenersatzverkehr werde durch zwei Busse im 30-Minuten-Takt gefahren, berichtet Franziska Bernsdorf, Sprecherin der Verkehrsbetriebe. Das heißt: immer zur Minute 0 und 30 vom Bahnhofsplatz und vom Klinikum. Hierbei könne jedoch die Haltestelle in der Dr.-Robert-Koch-Straße nicht bedient werden.

Ein Schienenersatzverkehr auf der Linie 2 könne derzeit noch nicht eingerichtet werden. In Kürze soll eine zweite Probebefahrung starten. Es gebe nach wie vor viele „hingeschobene“ Schneeberge in Gleisnähe und an den Haltestellen, die vor der Aufnahme beräumt werden müssen, erklärt Franziska Bernsdorf.