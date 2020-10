Ayako Kikuchi und Alfonso López González in einem Ausschnitt der „Winterreise“, gezeigt bei der Ballettgala 2020.

Nordhausen. Ein Ballettabend ist die nächste Premiere am 23. Oktober im Nordhäuser Theater.

Schuberts „Winterreise“ als Ballett in Nordhausen

Der berühmte Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert liegt dem nächsten Ballettabend am Nordhäuser Theater zugrunde. Premiere ist am Freitag, 23. Oktober. Zum Klingen bringen den Zyklus live auf der Bühne der Bariton Philipp Franke und die Pianistin Youngrang Kim.

Schubert schuf 1827 mit der „Winterreise“ ein Jahr vor seinem frühen Tod einen Liederzyklus, der nicht nur als Höhepunkt seines eigenen Schaffens, sondern als Gipfel romantischer Liedkunst überhaupt gilt. 24 Lieder nach Gedichten von Wilhelm Müller geben Einblick in das seelische Erleben eines von der Liebe Enttäuschten, eines Suchenden, eines Wanderers, der nirgendwo zu Hause ist.

Die in sich abgeschlossenen Gedanken- und Gefühlswelten eines jeden Liedes inspirierten Ballettdirektor Ivan Alboresi zu intimen Choreografien, die zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Dasein anregen. Der Tanz überführt das seelische Erleben in bewegte Bilder und wird dabei begleitet von einer Musik, deren Dynamik aus dem Wechsel zwischen äußerster Unruhe und meditativem Stillstand erwächst. Ergänzt werden Schuberts Lieder durch Klänge und Geräusche, die der Komponist Davidson Jaconello eigens für Ivan Alboresis Ballett geschaffen hat.

Karten für die Premiere am 23. Oktober sowie für die weiteren Vorstellungen am 31. Oktober, 13. November, 15. November und 17. Dezember im Nordhäuser Theater gibt es im Pressehaus, Bahnhofstraße 33/34, sowie an der Theaterkasse telefonisch unter 03631 / 98 34 52.