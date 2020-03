Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler besuchen Pflegeeinrichtung

Am vergangenen Dienstag haben Schüler der Klasse 6 der Apoldaer Werner-Seelenbinder- Schule der Einrichtung der Medizinischen Krankenpflege Zwinscher in Auerstedt einen Besuch abgestattet. Sinn und Zweck war ein Kennenlernen der verschiedenen Berufsfelder in der Pflegeeinrichtung. Unter anderem wurden die Berufe vorgestellt, und die Schüler erhielten einen Einblick in den Alltag. Zudem wurden den jungen Gästen die Anforderungen für die Ausbildung in einem der Berufe erläutert. „Wir wollen auf diesem Weg verschiedene Berufe kennenlernen, damit die Schüler wissen, wo ihre Interessen liegen und was sie vielleicht auch nicht machen wollen. Damit können sie später auch zielgerichteter ein Praktikum in den nächsten Klassen auswählen“, erklärte die betreuende Lehrerin.

Nachdem die Klasse bereits ein Autohaus und einen Frisörladen besucht hat, konnten die Schüler im Rahmen eines zweistündigen Besuches am Dienstag nun im Pflege-Wohn-Komplex in Auerstedt die verschiedenen Bereiche der Pflege kennenlernen. Der Tag begann dabei mit einer Hausführung durch die verschiedenen Bereiche, wie zum Beispiel die ambulant betreute Demenz-Wohngemeinschaft, die spezialisierte stationäre Kurzzeit- und Verhinderungspflege, den ambulanten Dienst und eine freie der altersgerechten Wohnungen. Anschließend konnten die Kinder unter Anleitung der Pflegedienstleitung Frau Degner, der Praxisanleiterin Frau Koschny und einer Fachkraft selbst bei ihren Mitschülern Blutdruck messen und einen Verband anlegen. Anschließend hatten die Schüler noch die Möglichkeit, Geschäftsführer Sascha Zwinscher mit ihren Fragen zu löchern. Unter anderem wurde dabei auch das Thema Lohn angesprochen „In der Pflege hat sich in den letzten Jahren viel getan, so sind wir in der Lage, ab Mai dieses Jahres bis fast 3000 Euro Brutto für eine Pflegefachkraft als Einstiegsgehalt zu zahlen, und das wird die nächsten Jahre noch besser“, so Zwinscher. Thema waren auch die schulischen Leistungen, die für eine Ausbildung benötigt werden, und die Dauer der Ausbildung. Zwinscher machte den Schülern auch deutlich, das Pflege von Montagmorgen bis Feiertagnacht stattfindet und sich daher von anderen Berufen, wie etwa in einem Büro, doch sehr unterscheidet. Ebenso betont Zwinscher, dass es in der Pflege auf viel Vertrauen ankommt und gute Umgangsformen grundsätzlich dazugehören.