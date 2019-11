Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüsse vor Ikea in Frankfurt – Geldbote schwer verletzt

Schüsse vor einem Ikea in Frankfurt. Ein Geldbote ist am Samstagvormittag gegen 11.25 Uhr vor dem Möbelhaus im Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach angeschossen und schwer verletzt worden. Ein Mann hatte den 56 Jahre alten Boten einer Geldtransportfirma an einem Seiteneingang von Ikea überfallen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Demnach kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der Geldbote getroffen wurde.

Der Mann kam dem Sprecher zufolge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts weiter bekannt. Unbeteiligte wurden bei dem Überfall nicht verletzt, wie die Polizei hessenschau.de mitteilte, es habe aber zahlreiche Zeugen gegeben.

Täter ist noch auf der Flucht

Der Täter floh mit der Geldkassette zu Fuß vom Tatort. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die Polizei fahndet nach dem Mann, der laut Zeugenaussagen einen weißen Kapuzenpullover getragen haben soll. Der Tatort rund um den Ikea war zunächst abgesperrt, ist nach Angaben des Polizeisprechers aber wieder freigegeben. Der Betrieb des Möbelhauses war laut Polizei nicht eingeschränkt.

Erst im vergangenen Jahr kam es zu einem ähnlichen Fall in Köln. Auch dort wurde ein Ikea-Geldbote überfallen. Damals prüften die Beamten Parallelen zu RAF-Taten. (dpa/jei)