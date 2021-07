Schützenverein in Limlingerode feiert sein 30-jähriges Bestehen

Limlingerode. Alles unter freiem Himmel: Tanzabend, Andacht und Frühschoppen. Deshalb wünscht sich das Dorf vor allem gutes Wetter.

Seit 30 Jahren besteht der Schützenverein in Limlingerode. Endlich kann das Jubiläum gefeiert werden. Die entspannte Corona-Krise lässt es zu. „So kann sich der Verein wieder seiner wichtigsten Aufgabe, der friedlichen Traditionspflege, widmen“, freut sich Dieter Schlichting vom Vorstand.

Gefeiert wird am 17. und 18. Juli auf dem Limlingeröder Festplatz. Es soll „ein verkleinertes, coronagerechtes Schützenfest“ werden, kündigt Schlichting an. Als ein Höhepunkt gilt der Tanzabend am Samstag, 17. Juli, ab 21 Uhr. Die Gruppe Rockpirat aus Weimar sorgt auf der Bühne vor dem Dorfgemeinschaftshaus für die Live-Musik. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Mit einer Andacht zum Jubiläum startet der Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr. Anschließend soll es einen zünftigen Frühschoppen geben, ebenfalls unter freiem Himmel. Der Verein hofft auf gutes Wetter.