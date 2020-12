Schulen sind im Kreis Nordhausen auf den zweiten Lockdown gut eingestellt

Nach dem erneuten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie sind die Bildungseinrichtungen abermals geschlossen. Die Notbetreuung von Schülern wie hier an der Grundschule Niedersalza ist vor allem für Grundschulen ein Thema.

Nordhausen. Der Übergang vom Schulbetrieb zum Lernen zu Hause ist im Südharz weitestgehend problemlos. Die Notbetreuung ist vor allem in den Grundschulen ein Thema.

„Wir haben ja im Frühjahr schon gut geübt, um zu sehen, was technisch möglich ist“, sagt Carola Böck, Leiterin der Oberschule in Ellrich, angesichts der neuen Situation. Seit Mittwoch sind die Schüler aufgrund des Corona-Lockdowns wieder komplett zu Hause, um dort beschult zu werden. Eine Ausnahme bilden die Kinder bis zur 6. Klasse, deren Eltern arbeiten müssen, für die eine Notbetreuung in den Schulen angeboten wird.