Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulhof des Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen wird Multifunktionsbereich

Der Schulhof des staatlichen Humboldt-Gymnasiums in Nordhausen soll zu einem Multifunktionsbereich werden. Im Zuge der Gesamtsanierung des Gymnasiums in der Blasiistraße will die Servicegesellschaft des Landkreises die Sport- und Außenanlagen umgestalten. Die Kosten der Neugestaltung des Schulhofs betragen insgesamt 1,31 Millionen Euro, berichtet Tanja Neubauer, Sprecherin des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Diese zuwendungsfähigen Ausgaben gliedern sich in 876.582 Euro aus der Finanzhilfe Städtebauförderung, wovon Bund und Land jeweils einen Anteil in Höhe von 438.291 Euro tragen, sowie einen gemeindlichen Mitleistungsanteil in Höhe von 438.291 Euro.

Der Schulhof ist bis zur westlichen Gebäudekante als begehbare Fläche mit einem eingefärbten Pflasterbelag in verschiedenen Steingrößen geplant, ebenso die Fläche für die 80 Fahrradstellplätze. In die Pflasterflächen sind Grünbereiche mit Staudenpflanzungen und Sitzgelegenheiten integriert.

Im östlichen Teil sind Baumpflanzungen vorgesehen. Für die Terrasse neben der Aula wird eine Sitzstufenanlage aus Betonstufenelementen sowie eine begrünte Böschung mit umlaufender Sitzbank aus Beton zur Überwindung des Höhenunterschiedes zwischen Erdgeschossfußboden und Außengelände errichtet.

Entlang der Stadtmauer im Norden des Schulgeländes soll ein öffentlicher Fußweg die Verbindung vom oberhalb der Stadtmauer gelegenen Parkplatz an der Wallrothstraße in die Altstadt gewährleisten. Hierfür wird neben der Stadtmauer eine Treppenanlage errichtet, die über einen Steg an den Parkplatz anbindet. Der östliche Teil der Treppenanlage dient als Verbindung zum Schulgebäude. Die Treppen und der erhöhte Fußweg erhalten Geländer aus verzinktem Stahl mit Edelstahlhandlauf.