„Schutzengel für Thüringen“ als Botschaft der Hoffnung

Eine einzigartige Kunstaktion hat Jens-Christian Wittig ins Leben gerufen. Ein Schutzengel reist für die Menschen durch Thüringen. Mit seinem Schutzengel schuf der Weimarer Künstler ein Bild, das Mut, Hoffnung und Sicherheit symbolisiert. Der Schutzengel wird bekannte und weniger bekannte Menschen treffen und um ihre persönliche Botschaft bitten: „Wir senden den ,Schutzengel für Thüringen’ aus, um Menschen zu besuchen, die anderen Menschen eine Botschaft hinterlassen. Eine Botschaft, die Mut und Hoffnung macht in diesen schwierigen und ungewohnten Zeiten und die von Zuversicht, Liebe und Glaube an das Gute geprägt ist“, so Wittig.

Auf dem Weimarer Theaterplatz fand zum Beispiel ein Treffen mit Oberbürgermeister Peter Kleine und Bürgermeister Ralf Kirsten statt. Beide sprechen in dem von Wittig aufgenommenen Video von ihrer Hoffnung, dass sich die Welt nach der überstandenen Krise mehr zum Positiven hin wendet, weg vom Oberflächlichen hin zu mehr Nächstenliebe. Auch Thüringens ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und ihr Mann, Pfarrer Martin Lieberknecht, freuen sich über Wittigs Idee: „Engel haben schon immer eine besondere Bedeutung für viele Menschen gehabt. Sie übernehmen eine wichtige Schutzfunktion und schenken Sicherheit, gerade jetzt in dieser unsicheren und schwierigen Zeit.“

In seinen digitalen Bild-Transformationen erarbeitet Jens-Christian Wittig mit ungewöhnlichen Techniken seine spezifischen Bildwelten und setzt seine erlernten klassischen Sichtweisen digital in Szene. Fotografien und digitale Daten sind sein Rohmaterial. In einem aufwendigen Prozess werden diese bearbeitet, fraktioniert und neu komponiert, so auch das Bild vom Schutzengel. Die Thüringer Aktion hat erst begonnen. Dynamische, informatorische und emotionale Clips entstehen durch die Engelsbotschaften. „Helfen wir mit, nach vorne zu blicken und frohen Mutes die Zukunft anzugehen“, betont Jens-Christian Wittig.