Schwarzbuch 2020: Diesen Fall aus Thüringen listet der Steuerzahlerbund auf

Das neue Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes führt in diesem Jahr einen Fall von Steuerverschwendung in Thüringen auf. Angeprangert wird der Bau einer auf Wasserelementen basierenden Spiellandschaft in Mühlhausen. Diese kostet 1,1 Millionen Euro. Das ist etwa ein Viertel mehr als geplant – 866.000 Euro. Grund für die Mehrkosten von 245.000 Euro seien Planungsfehler. Die Stadtverwaltung hätte „von Beginn an genauer hinschauen müssen, um eine Überschreitung in dieser Höhe zu vermeiden“.

Bürgermeister weist Kritik zurück Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) weist die Kritik gegenüber dieser Zeitung zurück und zeigt sich irritiert, dass vom Steuerzahlerbund niemand Rücksprache gehalten hätte. Das sei „unseriös", für die zusätzlichen Kosten beim Bau der 11.000 Quadratmeter großen Spiellandschaft, die nach Eröffnung im November vom Kleinkind bis zum Jugendlichen genutzt werden kann, gebe es Gründe. Er verweist darauf, dass man sich für eine Beleuchtung der Wege entschieden habe. Zudem seien Probleme mit dem Baugrund aufgetreten, ein Bodentausch so notwendig geworden. „Wir würden keine Steuergelder verschwenden", so Bruns. Schwarzbuch listet insgesamt 100 Fälle auf Im 48. Schwarzbuch wurden insgesamt 100 Fälle auf kommunaler, Landes- sowie Bundesebene recherchiert und Beispiele für abstruse Ausgaben der öffentlichen Hand zusammengetragen. So tourte drei Jahre die Disco „Dance Cube" in einem Schiffscontainer durch das Land, weil das Bundeswirtschaftsministerium damit für Energie-Effizienz werben wollte. Allein mit Tanzbewegungen sollten Bürger die Disco mit Strom versorgen. Doch das klappte nicht, das Projekt kostete die Steuerzahler 1,8 Millionen Euro. Für Mitteldeutschland wurde die Idee einer Seilbahn über die Elbe als „Luftnummer vom Magdeburger Stadtrat" eingestuft. Mit unnötigen Kosten von 426.000 Euro sind Ostergrüße per Post von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aufgelistet.

