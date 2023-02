Schwedischer König Carl Gustaf im Herzbereich operiert

Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia 2022 in Amman.

Stockholm Es geht ihm den Umständen entsprechend gut: Der schwedische König Carl Gustaf ist nach einer Herz-OP wohlauf.

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) ist im Herzbereich operiert worden. Der chirurgische Eingriff sei am Montagvormittag nach Plan verlaufen, dem Monarchen gehe es gut, teilte das schwedische Königshaus im Anschluss mit. Er bedanke sich für all die Unterstützung und Wärme, die ihm gezeigt worden sei, und auch bei der schwedischen Krankenpflege.

Carl Gustaf, der in diesem Spätsommer sein 50-jähriges Thronjubiläum feiert, wurde per Kathetertechnik im Bereich seines Herzens operiert - was genau gemacht werden musste, gab der Hof nicht bekannt. Nach dem Eingriff wird der König nun etwas Ruhe brauchen. Anstehende Verpflichtungen wurden deshalb bereits im Vorfeld auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr verschoben.