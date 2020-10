Sechs weitere Infektionen nach Corona-Fall in Kita Barbis

Die evangelische Kindertagesstätte Barbis bleibt nach dem Auftreten eines Coronafalles und Tests durch das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen weiterhin geschlossen. Das berichtet der Kirchenkreis Harzer Land. Durch die Quarantänezeiten der Mitarbeiterinnen und andere Ausfälle des pädagogischen Personals entschloss sich der Kindertagesstättenverband Harzer Land als Träger, die Einrichtung vorerst bis zum 28. Oktober zu schließen und hofft, das Betreuungsangebot ab Donnerstag, 29. Oktober, wieder anbieten zu können.

Erste Testergebnisse liegen vor

Das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen testete in dieser Woche alle Kontaktpersonen ersten Grades der betroffenen Person, die vorsorglich alle in Quarantäne geschickt wurden. Laut Gesundheitsamt waren 41 Testungen vorgesehen, wobei bis Freitagabend bei sechs Menschen eine Infektion festgestellt wurde. Diese nun insgesamt sieben infizierten Personen befinden sich in Isolation, insgesamt 31 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Allerdings liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Ergebnisse vor, so der Kirchenkreis.

Aktuelle Entwicklung vom Freitag:

Als Kontaktpersonen ersten Grades definiert das Robert-Koch-Institut jene, die in „face-to-face“-Kontakt mit dem sogenannten Quellfall stehen, also beispielsweise Familienmitglieder im gleichen Haushalt, jene, die Kontakt mit Körperflüssigkeiten o.ä. haben, sich in einer beengten Raumsituation mit der Person befunden haben oder beispielsweise medizinisches Personal.

