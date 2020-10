Seeadler über Straußfurter Rückhaltebecken gesichtet

Nabu-Vogelexperte Timo Sauer (l.) gibt Simone und Peter Hauck einen Einblick, welche nordischen Durchzügler am Rückhaltebecken in Straußfurt Station machen.

„Passen Sie auf, Vögel zu beobachten, macht süchtig!“, warnte Klaus Schmidt von der Ortsgruppe Großfahner des Naturschutzbundes (Nabu). Der 80-Jährige muss es wissen. Er habe sich schon als kleiner Junge mit dem Vogelvirus angesteckt. „Das war 1953. Seitdem lässt mich die Begeisterung nicht mehr los“, erzählte er am Samstag am Zwischendamm in Henschleben.