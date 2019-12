Ob fünf, sechs oder sieben Gewürze (Masala) in den echten indischen Chai gehören, wird sich wahrscheinlich niemals endgültig klären lassen. Für ein rundes Geschmackserlebnis sollten aber diese fünf Zutaten ...

Seelenwärmer zum Selbermachen: Indischer Gewürz-Chai

Ob fünf, sechs oder sieben Gewürze (Masala) in den echten indischen Chai gehören, wird sich wahrscheinlich niemals endgültig klären lassen. Für ein rundes Geschmackserlebnis sollten aber diese fünf Zutaten auf jeden Fall enthalten sein: Ingwer, Zimt, Kardamom, Nelke und Macis (Muskatblüte). Wer gern etwas mehr Schärfe mag, kann zusätzlich schwarzen Pfeffer hinzugeben. Zutaten: 500 ml Wasser, 500 ml gute Bio-Milch, 1 gehäuften EL Schwarztee-Blätter (kräftigen Assam), 2 EL braunen Rohrzucker, 1,5 cm Ingwer, 5 cm Zimtstange, 3 grüne Kardamomkapseln, 3 bis 5 Gewürznelken, 1 kleines Stück Macis (Vorsicht bei der Dosierung, die Muskatblüte schmeckt sonst zu stark heraus) – optional: 3 bis 5 schwarze Pfefferkörner oder ein halbes Stück Sternanis.

Zubereitung:

Alle Gewürze in einem Mörser zerstoßen und vorsichtig im Topf erhitzen. Wenn der Gewürzduft aufsteigt, das kalte Wasser und die Milch angießen. Bei mittlerer Hitze aufkochen. Wenn die Milch-Gewürz-Mischung sprudelnd kocht, den Schwarztee einstreuen. Nach Geschmack süßen. Chai wird in Indien in der Regel sehr süß genossen. Nach wenigen Minuten Ziehzeit den fertigen Chai durch ein Sieb gießen und genießen.