Berlin. In Gelsenkirchen stirbt ein 28-jähriger SEK-Beamter nach einem Einsatz in einem Reihenhaus. Im Ermittlungsverfahren ging es um Drogen.

SEK-Polizist erschossen: Tod nach Einsatz in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein SEK-Beamter bei einem Einsatz erschossen worden. Ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen bestätigte den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das SEK sei zu dem Einsatz hinzugezogen worden, weil Hinweise vorlagen, dass der Beschuldigte in einem Drogenermittlungsverfahren bewaffnet sein könnte – die Beamten ahnten also bereits im Vorfeld, dass der Einsatz gefährlich werden könnte.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, soll es an einem Reihenhaus zum Schusswechsel gekommen sein. Die Polizei soll dort gegen 6 Uhr den Einsatz mit Durchsuchungsbeschluss wegen Rauschgiftbesitzes und -handels begonnen haben.

SEK-Beamter starb laut Polizeisprecher im Krankenhaus

Der 29-jährige Beschuldigte habe insgesamt zwei Schüsse auf die SEK-Beamten abgegeben. Einer davon habe den 28-jährigen Polizisten getroffen. Er sei danach ins Krankenhaus gebracht worden, wo er etwa eine Stunde später gestorben sei. Die Ermittlungen dauerten an.

Auch mehrere Polizei-Accounts aus NRW haben sich inzwischen auf Twitter zum Tod ihres Kollegen geäußert.

Ein Kollege ist bei einem Einsatz in #Gelsenkirchen von einem Tatverdächtigen erschossen worden. Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden. #Polizei #Recklinghausen pic.twitter.com/5SbaTNX2qY — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) April 29, 2020

