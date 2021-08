Seniorin verschenkt Instrumente an Zupforchester in Obergebra

Obergebra. Erinnerungsstücke sollen nicht verloren gehen. Rentnerin bewundert das Obergebraer Ensemble seit den Sechzigerjahren.

Ortsbürgermeister Michael Stoff (Linke) machte sich auf den Weg nach Nordhausen. Sein Ziel war ein Besuch bei Elvira Hoffmann. Die Seniorin hatte sich bei ihm gemeldet, um dem Obergebraer Zupforchester ein Geschenk zum 100. Geburtstag zu machen.

Seit vielen Jahren befanden sich zwei alte Instrumente im Besitz der 82-Jährigen. Dabei handelt es sich um eine Mandoline und um eine Waldzither. Letztere könnte sich durchaus als Rarität erweisen.

Beide Musikinstrumente sind Erbstücke vom Opa und vom verstorbenen Ehemann. Woher diese allerdings stammen, ist ihr nicht bekannt. „Weder mein Opa noch mein Mann haben ein Instrument gespielt“, erzählt Elvira Hoffmann. Zumindest bei ihrem Großvater hat die Seniorin allerdings eine Vermutung. „Er betrieb ein Seilerhandwerk in Schlotheim und hat seine Produkte quasi als fahrender Händler verkauft. Vielleicht hat er die Waldzither mal als Bezahlung anstatt Geld erhalten.“

Da auch Elvira Hoffmann die Instrumente nicht spielen kann, wollte sie diese aber in guten Händen wissen. „Ich habe keine direkten Erben, und ich möchte nicht, dass diese Erinnerungsstücke einmal entsorgt werden und damit für immer verloren sind. Deshalb möchte ich sie verschenken“.

Auf das Zupforchester in Obergebra kam die Nordhäuserin durch Erinnerungen an ihre frühere Berufstätigkeit. „Ich war in den 60er-Jahren in Sollstedt an der Schule als Pionierleiterin. Und schon damals habe ich die Obergebraer immer um ihr Orchester beneidet.“ Gern würde sie Kindern aus Familien mit schmalen Geldbeuteln die Instrumente zum Spielen zur Verfügung stellen. „Eine musikalische Ausbildung steigert die Intelligenz von Kindern, das haben Studien mehrfach bewiesen“, so die ehemalige Grundschullehrerin. „Wenn die Mandoline restaurierbar ist, werden wir diesen Wunsch gern erfüllen“, verspricht Wieland Gruppe, Leiter des Zupforchesters.