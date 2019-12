Es ist ein Thema, über das nur selten gesprochen wird, ganz selten von Betroffenen. Sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch sind aber auch im Sport immer wieder anzutreffen – auch in Thüringen, was 2018 der Fall einer Turnerin des HSV Weimar deutlich zeigte, die ab ihrem 14. Lebensjahr über Jahre von ihrem Trainer sexuell missbraucht wurde.

Erst Jahre später konnte sie darüber sprechen, verklagte den Trainer, und löste eine Lawine aus. Andere Turnerinnen des Vereins schafften es, sich zu öffnen. 82 Fälle sexuellen Missbrauchs an 15 minderjährigen Turnerinnen in acht Jahren konnten dem Weimarer nachgewiesen werden. Der Täter wurde zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Er ging in Revision und ist bis heute unter Auflagen frei.

Dieses Beispiel zeigt, dass sexualisierte Gewalt im Sport immer noch ein riesiges Tabu in der Gesellschaft und Rechtsprechung ist. Deshalb widmeten sich am Wochenende die Deutsche Sportjugend, der Landessportbund Thüringen (LSB) und die Thüringer Sportjugend auf ihrem zehnten Forum „Safe Sport“ in der Landessportschule in Bad Blankenburg diesem sensiblen Thema und dem Umgang damit.

Doppelt so viele Fälle sexueller Gewalt wie in der katholischen Kirche

„Es geht darum, Verantwortung für ein Krisenmanagement zu übernehmen, das den Schutz, die Interessen und die Integrität der Betroffenen wahrt“, führte der Erste Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, Jan Hotze, aus. Die Zusammenarbeit des LSB mit den Kinder- und Jugendschutznotdiensten wurde ebenso beleuchtet wie das viel beachtete Projekt „Voice“ der Sporthochschule Köln. Es fasst europaweit Erkenntnisse aus Opferberichten zusammen und analysiert sie.

Einer Studie der Uniklinik Ulm zufolge gibt es im deutschen Sport aktuell doppelt so viele Fälle sexueller Gewalt wie in der katholischen Kirche, nämlich 200.000. Der Studie nach könnten hochgerechnet sogar bis zu eine Million Minderjährige von sexuellen Übergriffen im Sport betroffen sein.

Bettina Rulofs, die mit Gitta Axmann vom Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln an der viel beachteten Voice-Studie arbeitete, forderte in ihrem Vortrag, „Betroffenen endlich eine Stimme zu geben“. Die Zeit sei reif für Veränderungen. Unter den 70 interviewten Betroffenen des Projektes waren 60 Prozent der Teilnehmer schwerer körperlicher sexueller Gewalt ausgesetzt, 50 Prozent davon länger als ein Jahr und im Schnitt 4,8 Jahre. 44 Prozent waren zum Zeitpunkt der Gewalterfahrung jünger als 12 Jahre, ein Viertel zwischen 12 und 15 Jahre alt und 14 Prozent zwischen 15 und 18 Jahre, besagt die Analyse.

„Oft brauchen Betroffene zehn bis 20 Jahre, um überhaupt über den sexuellen Missbrauch reden zu können. Da ist es ein gutes Zeichen, auch rückwirkende Fälle aufzuarbeiten“, so Rulofs. Eine Kommission im Auftrag der Bundesregierung hofft ebenfalls, sexuellen Missbrauch im Sport aufarbeiten zu können. Allein in den drei Jahren bis 2018 hat die Kommission 1700 Berichte von Betroffenen erhalten.

Es fehle immer noch auffällig an Wissen, welche Strukturen Missbrauch ermöglichen und begünstigen. Daher seien Kinder, Jugendliche und Eltern genau wie Verbände und Vereine aufgefordert, präventive Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Schicksale sexuell missbrauchter Athletinnen und Athleten analysiert

Bei Voice, dem 2018 abgeschlossenen Projekt, das in Kürze veröffentlicht wird, wurden konkret Schicksale sexuell missbrauchter Athletinnen und Athleten aus sieben europäischen Ländern analysiert. Die erschreckende Erkenntnis: „In vielen Fällen wurden Hinweise und Hilferufe einfach ignoriert oder nicht ernst genommen“, so Rulofs.

Nicht selten gebe es ein Zusammenspiel von Sport und privatem Umfeld. „Immer wieder sind Täter eng mit der Familie der Betroffenen verbunden, etwa der gute Freund der Mutter, der wiederum Trainer des missbrauchten Sohnes ist.“

Schwierig ist der Umgang mit auftretenden Fällen gerade innerhalb von Verbänden und Vereinen, so Rulofs: „Selbst, wenn sich Betroffene melden, führt das oft dazu, dass sie beschimpft und bedroht werden, besonders in Vereinen oder Verbänden, wo dieses Thema bisher keines war. Die, die sich trauen zu sprechen, werden oft abgewiesen.“ Deshalb sei es wichtig, in den Vereinen das Thema und die Gefahren anzusprechen, dafür zu sensibilisieren, Verständnis über die Hintergründe, Formen und die Auswirkungen zu entwickeln.

Präventive Maßnahmen können da sehr vielschichtig sein. Dazu gehören Informationen und Sensibilisierung ebenso wie die Qualifizierung von Ansprech- beziehungsweise Vertrauenspersonen. Auch ein Ehrenkodex und gedruckte Elternratgeber, die zum Beispiel der Landessportbund Nordrhein-Westfalen längst anbietet, können da sehr helfen, zeigte die Diskussion beim Forum in Bad Blankenburg.

Ganz wichtig seien zudem über die Vereine und Verbände hinaus völlig unabhängige Beratungsstellen, deren Kontaktdaten den Kindern und Jugendlichen leicht zugänglich zu machen sein sollten.

Die Koordinatorin der Studie

Bettina Rulofs war bis Oktober 2019 Prorektorin an der Deutschen Sporthochschule Köln und stellvertretende Institutsleiterin im Institut für Soziologie und Genderforschung. Jetzt leitet die Professorin den Arbeitsbereich Sportsoziologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie war maßgeblich an der Koordinierung der Studie Voice beteiligt. 2019 erhielt sie den DJK-Ethik-Preis. Der DJK-Verband ist ein christlich wertorientierter Sportverband unter katholischem Dach.

Bundesweit gibt es ein kostenfreies und anonymes Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ unter Telefon 0800/2255530 bei der Nationalen Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen (kurz Nina) in Kiel. In Thüringen ist das Sorgentelefon der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz ebenso kostenfrei unter Telefon 0800/0080080 erreichbar.