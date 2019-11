Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sich dem Sterben mutig zuwenden

Das Weiterbildungsprogramm der Akademie im Thüringer Hospiz- und Palliativverband (THPV) für das kommende Jahr liegt vor. Es umfasst mehr als 40 Seminare und Workshops für Menschen, die in der Hospiz- und Palliativversorgung tätig sind, beispielsweise Sozialarbeiter, Ärztinnen, Therapeuten, ehrenamtlich Tätige. Einige Seminare sind offen für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Palliative Care, Hospizarbeit, Trauerbegleitung und Selbstsorge: Das sind die vier Themengebiete, mit denen der THPV besonders diejenigen anspricht, die sich haupt- und ehrenamtlich mit Sterben, Tod und Trauer befassen.

Zum Bildungsauftrag des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes gehört es aber auch, hospizliches Wissen an die Schulen zu tragen. Die Akademie lehrt entsprechende Curricula, die ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter dann in Grund- und weiterführenden Schulen unterrichten, denn Kinder und Jugendliche sind im Umgang mit dem Sterben zumeist unbefangen. Und wer in jungen Jahren lernt, dass wir alle einem sterbenden Menschen beistehen können, wird sich dem Sterben und der Trauer in seinem Leben viel mutiger zuwenden. u Link zum Weiterbildungsprogramm des THPV: www.hospiz-thueringen.de/pdf/thpv-akademie-programm-2020.pdfQuelle: THPV