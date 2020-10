Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) berichtet am Dienstag über sieben neue Covid-19-Fälle im Landkreis Nordhausen.

Der Landkreis Nordhausen verzeichnet sieben neue Covid-19-Fälle. Das teilte Landrat Matthias Jendricke am Dienstagvormittag mit. Damit ist die Fallzahl auf 110 angestiegen, liegt aber mit 30,0 in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet noch unter dem kritischen Wert von 35, der zusätzliche Maßnahmen vorsieht. „Wenn wir diesen Wert überschreiten, wird es eine neue Allgemeinverfügung geben“, kündigt Jendricke an.