Sieben willkommene Zufälle für Sömmerdaer Familie

Salvatore Harald heißt der siebte Sprössling der Familie Fiedler/Vogelgesang aus Sömmerda. Eine ungewöhnliche Namenskonstellation, könnte man meinen. Den Namen Salvatore fanden Mama Nadine und Papa René einfach schön. „Außerdem heißt so nicht jeder“, sagt der Vater stolz.

Der Name Harald hingegen hat Bedeutung. So hieß nämlich der Opa väterlicherseits, der bereits verstorben ist und an dem die Familie offensichtlich sehr hing.

Über den Besuch der Familie am Donnerstagvormittag freute sich Landrat Harald Henning (CDU) nicht nur, weil der kleine Junge quasi sein Namensvetter ist, sondern auch, weil er die Urkunde für die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten übergeben durfte.

Die wird traditionell immer dann übernommen, wenn das siebte Kind einer Familie geboren wird. Diese Ehrenpatenschaft bringt außerdem 500 Euro mit sich. Das Geld wollen Nadine Fiedler und René Vogelgesang für den kleinen Salvatore anlegen.

Im Büro des Landrates am Mittwochvormittag stand der am 8. Mai 2019 geborene Junge im Mittelpunkt. Zu Hause muss er sich die Aufmerksamkeit von Mama und Papa mit seinen Geschwistern Celina, Stella, Nayla, Severino, Davina und Deven Lee teilen.

Die größte Herausforderung dabei für die Eltern: Der morgendliche Bringservice in Schule und Kindergarten und die Wäsche. 10 Maschinen wäscht Nadine Fiedler täglich. Bis vor Kurzem hatte die Familie noch keinen Trockner und das „war die Hölle“, sagt die Hausfrau.

Auch was die kulinarischen Vorlieben betrifft, lassen sich die sieben Kinder nicht leicht zufriedenstellen. Wer nun denkt, Nudeln mit Tomatensoße würden es schon richten, ist bei dieser Sömmerdaer Familie falsch gewickelt. „Das mögen sie überhaupt nicht“, sagt René Vogelgesang.

Und auch was andere Grundnahrungsmittel betrifft, sind die Geschmäcker sehr verschieden. „Der eine mag keine Kartoffeln, der andere keinen Reis“, erzählt Nadine Fiedler. Deshalb gibt es unter der Woche abends nur Brot. Warm gegessen wird ja in der Kita und in der Schule. Und am Wochenende wird dann diplomatisch gekocht: Jeder darf seine Wünsche äußern, die dann der Reihe nach abgearbeitet werden.

Jedes der sieben Kinder hat sein eigenes Zimmer. Das ist möglich, weil die Familie zwei Wohnungen gemietet hat, die durch einen Durchbruch miteinander verbunden sind. Damit im täglichen Ablauf nicht das totale Chaos ausbricht, hat jedes Kind einen eigenen Regelplan, in dem festgehalten ist, welche Aufgaben im Haushalt zu erledigen sind und an welche Verhaltensregeln sie sich zu halten haben.

Damit auch die Eltern Zeit füreinander haben, ist 19 Uhr Stichzeit. „Die Kleinen gehen ins Bett, die Großen haben sich ruhig zu verhalten“, erklärt Nadine Fiedler. Dass es einmal so viele Kinder werden, war bei dem Paar nicht geplant. „Es waren Zufälle, aber willkommene Zufälle“, sagt sie.