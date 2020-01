Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvestermüll wird in Nordhausen beseitigt

Allerlei Müll, der seit der Silvesternacht als Überbleibsel der vielen Neujahrsfeiern in den Straßen der Rolandstadt verblieb, sammelten am Donnnerstag ab 4 Uhr morgens Mitarbeiter der Südharzwerke auf. Zudem fuhren Kehrmaschinen und sorgten so wieder für Sauberkeit. Die reguläre Abfuhr der Abfälle verschiebt sich in dieser Woche um einen Tag nach hinten. Letzter Entsorgungstag ist somit Samstag, der 4. Januar. Ab 6. Januar fährt die Müllabfuhr dann wieder planmäßig.