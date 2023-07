Berlin. Medienberichten zufolge ist die irische Musiklegende Sinead O’Connor im Alter von 56 Jahren verstorben – 18 Monate nach ihrem Sohn.

Übereinstimmenden Berichten der "Daily Mail" und der "Irish Times" zufolge ist die Musikerin Sinead O'Connor verstorben – die Irin wurde bloß 56 Jahre alt. Ihren Durchbruch erzielte O'Connor mit ihrem Song "Nothing Compares 2 U". Dieser wurde 1990 bei den Billboard Music Awards zur weltweit besten Single gekürt. Insgesamt veröffentlichte O'Connor zehn Studioalben.

Sinead O'Connor ist tot – eine Musiklegende mit einer dunklen Vergangenheit

2022 musste die Sängerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Sohn Shane nahm sich mit nur 17 Jahren das Leben. Auch O'Connor hat in der Vergangenheit zwei Suizidversuche begangen. Ihr großer Erfolg in der Musikwelt ist die eine Seite der Medaille. Privat hatte es die 56-Jährige nicht leicht. Als Kind wurde sie von ihrer Mutter körperlich schwer misshandelt. Im Internat namens "Sisters of Our Lady of Charity" wurde O'Connor laut eigener Aussage von Geistlichen missbraucht.

Insgesamt vier Mal war die Sängerin verheiratet – alle vier Ehen scheiterten. Zuletzt war es ruhig um die Musiklegende geworden. Ihr letzter privater Twitter-Post ist ihrem Sohn gewidmet. Zu einem Foto von Shane textete O'Connor: "Seitdem lebe ich als untote Nachtkreatur. Er war die Liebe meines Lebens – die Lampe meiner Seele."

Von Sinead zu Shuhada' Sadaqat: Sängerin änderte ihren Namen – und nannte Grund

2018 änderte die Sängerin ihren Namen in Shuhada' Sadaqat und konvertierte zum Islam. Der Name heißt übersetzt "Märtyrer". Berichten der "Bild" zufolge hat O'Connor 2017 schon einmal ihren Namen zu Magda Davitt geändert. Damit habe sich sich vom "Fluch ihrer Eltern" befreien wollen. Zum Zeitpunkt ihres Todes soll O'Connor Berichten von "Bunte" zufolge zwischen Irland und London gependelt sein.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.