SKSV-Jahresausklang: Erst gewienert, dann gekegelt

Es kann (fast) passieren, was will. Der Termin steht. Seit Jahren und Jahrzehnten treffen sich die Kegler vom Sömmerdaer Kegelsportverein (SKSV) zwischen den Jahren auf der heimischen Anlage an der Unstruthalle, um Spaß und ihren Lieblingssport miteinander zu verbinden. Der 27. Dezember ist dafür gesetzt. So war es auch in diesem Jahr. Kurz vor 15 Uhr tritt einer nach dem anderen durch die Tür, mit oder ohne Sporttasche, die Stuhlreihen beginnen sich zu füllen. Schnell entwickeln sich angeregte Plaudereien. Kein Abtasten ist notwendig. Das ist „der harte Kern“.

„Zu besten Zeiten waren wir an so einem Tag so an die 60 Sportler“, sagt Werner Petzka. Leichtes Bedauern schwingt mit. Er ist der große Statistiker, Öffentlichkeitsarbeiter und Chronist des Vereins. Aber so viele weniger waren es gestern gar nicht!

„Es kommen einige auch noch später, haben noch gearbeitet“, zeigt sich Daniel Nürnberger, im sechsten Jahr Vereinsvorsitzender, richtig zuversichtlich. 60 mehr oder minder aktive Mitglieder zähle der Verein und Tage wie dieser Freitag seien eine gute Gelegenheit, dass diese auch mal miteinander ins Gespräch kämen. Unterschiedliche Trainings- und Wettkampftage sorgten dafür, dass sich auch die Fleißigsten manchmal übers Jahr kaum sähen.

Der junge Mann ruft Werner Petzka auch gleich herbei, als es gilt, das Kegeljahr der Sömmerdaer einzuordnen. „2019 war nicht schlecht. Ganz gut sogar“, sagt der mehrfache Rekordhalter. „Immerhin haben die Frauen dieses Jahr schon zwei Spiele gewonnen. Das sind doppelt so viele wie in manch anderem Jahr! Und die Männer waren zeitweise sogar Tabellenführer. Ganz zu schweigen vom Seniorenteam. Wir haben zweimal gegen den amtierenden Landesmeister gewonnen!“, trägt Werner Petzka eine Kurzbilanz vor. Da lasse es sich auch leichter verschmerzen, nur eines der beiden Kreisderbys mit Gebesee erfolgreich bestritten zu haben...

Diese 3 Mannschaften sind es auch, die auf Landesebene auf Holz-Jagd gehen. Von der Spielklasse her am weitesten oben („Wir spielen sogar um Landesmeistertitel!“) sind die Senioren angesiedelt. Sie agieren in der Landesliga.

Besonders sind auch die in der Kreisliga aktiven Teams. Sie firmieren als 2. und 3. Männermannschaft, sind aber gemischt. Soll heißen: Frauen mischen mit. Sie halten den Laden am Laufen, die Teams spielfähig.

Was wirklich nicht mehr so ist wie früher: Der Spaßcharakter wird nicht mehr ganz so offensiv nach außen getragen. Das Gaudi-Kegeln, wo es auch immer noch um die Kür der ausgefallensten Kostüme ging, ist in den Hintergrund getreten. „Nach 15 Jahren wird es vielleicht auch immer schwieriger, sich noch ein weiteres kegeltaugliches Kostüm einfallen zu lassen“, vermutet Daniel Nürnberger einen gewissen Abnutzungseffekt dahinter. Als kleine Erinnerung an diese Zeiten betreten diesmal immerhin Sabine Magdlung und Dagmar Panndorf als SKSV-Putzkolonne die Bahnen. Das Kittelschürzengeschwader ist aber schon gekommen, um zu kegeln, nicht um zu wienern.

In Zweier-Teams, bis vor ein paar Jahren waren es noch Vierer-Mannschaften, geht es dann über jeweils 60 Wurf zur Sache. Die Partner werden einander zugelost. Zu gewinnen gibt es diesmal Präsente aus dem Sortiment der Monraburg Mosterei.

Die Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Unsere Zeitung liefert sie nach.

Kleiner Ausblick auf 2020: Ende April sind die Sömmerdaer auf ihren Bahnen Gastgeber für die Thüringer Landesmeisterschaften der Gehörlosen-Kegler.