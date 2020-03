Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda: Ein Familienfest für Elias’ letzten Wunsch

Noch einmal eine Auszeit nur mit der Familie nehmen, raus aus dem tristen Krankenhausalltag. Diesen bescheidenen Wunsch hegt der kleine Elias aus Sömmerda. Weite Reisen sind zwar nicht mehr möglich, doch die Zeit mit seinen Eltern und den beiden Geschwistern will der Siebenjährige nutzen, so gut es eben geht. Wie viel er davon noch haben wird, das weiß niemand so genau. Denn Elias hat Krebs. Gleich mehrere Tumore haben seinen Kopf und die Lunge befallen.

Das Schicksal des Siebenjährigen blieb in Sömmerda nicht verborgen. Gleich mehrere Institutionen wollen nun helfen. „Wir wurden von Elias Vater auf unsere Arbeit für das Thüringer Kinderhospiz angesprochen“, berichtet Daniel Voigt von der Sömmerdaer Feuerwehr. „Er erzählte uns von seinem Sohn und für uns stand fest, dass wir helfen werden.“

Quasi zeitgleich dachte auch der Förderverein der Sömmerdaer Kindertagesstätte Mischka, den auch Elias bis vor Kurzem noch besuchte, darüber nach, wie man der Familie helfen kann. „Damit aber nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, haben wir uns an die Feuerwehr gewandt“, sagt Annette Fischer vom Förderverein. Für ein Vorhaben, das möglichst viele Leute erreichen soll, brauche es jemanden, der den Hut auf hat.

Dass sich der Förderverein nur einen Tag nach dem Gespräch zwischen Elias Vater und Daniel Voigt bei der Feuerwehr meldete, war Zufall. Dass aber möglichst schnell etwas passieren muss, darüber waren sich alle einig.

Nur ein Treffen von Förderverein und Feuerwehrleuten am vergangenen Freitag war nötig, und das Projekt stand. Ein Familienspendenfest am kommenden Sonntag auf der Sömmerdaer Feuerwache soll es möglich machen, Elias’ letzten Wunsch zu erfüllen.

Die emsige Arbeit des Kita-Fördervereins, der Feuerwehr und die enge Zusammenarbeit mit vielen regionalen Partnern mache es möglich, dass auch das Programm bereits feststeht, berichtet Daniel Voigt. Zum Beispiel soll es eine Tombola und eine Versteigerung geben. Dafür werden unter anderem noch Sachspenden gesucht.

Neben jeder Menge Aktionen für Kinder kommen auch die Erwachsenen beim Familienfest nicht zu kurz. Der Schulungsraum im Dachgeschoss des Feuerwehrgerätehauses wird für diesen besonderen Tag zum Beispiel zum Massageraum umfunktioniert. Bereits zwölf Physiotherapeuten haben sich bereit erklärt, für Elias ihr Können einzusetzen.

„Die Hilfsbereitschaft ist jetzt schon riesig“, sagt Annette Fischer. Nicht nur viele regionale Unternehmen erklärten sich sofort bereit, ihren Teil zum Familienfest beizutragen, als sie von Elias’ Schicksal erfuhren. Auch über die Landkreisgrenzen hinaus ist die Anteilnahme groß. Auf einem erst am Freitag geschalteten Spendenkonto gingen bereits einige nicht unerhebliche Geldbeträge ein, die unter anderem aus den Niederlanden und sogar den USA kamen, erzählt Daniel Voigt.

Der Initiator ist überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft. „Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, sagt er. Es sei ein gemeinschaftliches Miteinander, ganz ohne eigennützigen Gedanken dahinter. Alle wollen helfen. Und zwar einzig und allein, damit Elias’ letzter Wunsch in Erfüllung gehen kann.

Das Familienspendenfest für Elias findet am kommenden Sonntag, 15. März, auf der Sömmerdaer Feuerwache, Parkweg 4a, ab 10 Uhr statt.