Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda: Info-Abend im Juni muss ausfallen

Das KMG-Klinikum Sömmerda muss den am 16. Juni geplanten Infoabend für werdende Eltern in Sömmerda leider absagen. Darüber informierte gestern das Unternehmen. Hintergrund sei die anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen für öffentliche Veranstaltungen.

Der nächste Infoabend für werdende Eltern sei für den 13. August geplant.

Allerdings, so heißt es weiter in der Mitteilung, bietet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Sömmerda weiterhin allen werdenden Müttern ein Geburtsplanungsgespräch mit der Möglichkeit einer Besichtigung des Kreißsaales an. Die Klinik benötige dafür lediglich eine Überweisung der behandelnden Gynäkologin bzw. des behandelnden Gynäkologen und bitte um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 03634/521583 oder 03634/521189.

Väter oder eine Vertrauensperson könnten, nach vorheriger Rücksprache mit den Hebammen bzw. Ärzten, auch weiterhin bei der Entbindung im Kreißsaal anwesend sein. Auch Besuche auf der Wochenstation seien für Väter oder eine Vertrauensperson möglich, jedoch nur für maximal eine Person und für eine Stunde pro Tag. Voraussetzung sei, dass die Väter oder die Vertrauensperson keine Krankheitssymptome aufweisen und das alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. So ist ein Mund-Nase-Schutz mitzubringen.

Alle Hebammen- und Arzt-Sprechstunden zur Geburtsplanung können ebenso stattfinden, teilt das Sömmerdaer Klinikum abschließend mit.