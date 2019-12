Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerdaer Handballnachwuchs auf Bundesliga-Schnupperkurs

Der letzte Sonntag des Jahres hielt für den jüngsten Nachwuchs des Handballsportvereins 05 Sömmerda ein besonders tolles Erlebnis bereit, agierten die Schützlinge des Trainerduos Gericke/Aust doch beim Heimspiel der Bundesliga-Damen des Thüringer HC gegen Bensheim als Einlaufkinder. Nachdem sie Hand in Hand mit ihren Vorbildern in die Riethsporthalle eingelaufen waren, unterstützten sie die THC-Damen lautstark auf ihrem Weg zum ungefährdeten Heimsieg und wurden dafür mit vielen Autogrammen belohnt. Besonders gefragt waren natürlich die Unterschriften der Weltmeisterschaftsteilnehmerinnen Emily Bölk, Meike Schmelzer, Ina Großmann, Ann-Cathrin Giegerich, Alicia Stolle, Mikaela Mässing und (Vizeweltmeisterin) Almudena Rodriguez. Den ersten Kontakt mit den Schützlingen von Trainer Herbert Müller hatten die jungen Sömmerdaer beim 2. Handballtag des HSV 05 in diesem Jahr. Sie freuen sich nun schon auf das nächste Wiedersehen in Sömmerda im August 2020. Wer sich der jungen Truppe anschließen möchte, sollte dienstags 17 Uhr mal beim Training in der Sporthalle der Einsteinschule vorbeischauen oder besser noch - gleich mitmachen!