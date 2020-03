Sömmerdaer Industriehalle verwandelt sich zum Mutter-Kind-Treffpunkt

„Wow!“ – Das war die Reaktion vieler Besucher am Mittwochmorgen, als die das neue „Fit4Fam“-Studio in der Sömmerdaer Rheinmetallstraße von Sabrina Hoppe und Marie Beyer betraten. Die Räumlichkeiten erinnern kein Stück mehr an das, was sie vorher einmal gewesen sind: eine Industriehalle von etwa 200 Quadratmetern – kalt, schmutzig und wenig einladend.

Das Ambiente hat sich innerhalb von vier Wochen geändert. Ein Ort zum Wohlfühlen sollte es werden, sagten Hoppe und Beyer noch letzte Woche, mitten in den Baumaßnahmen steckend. Sonntagabend, Schlag halb acht, war dieser Ort dann fertig. „Fertig im Sinne von wir können es betreten“, sagt Marie Beyer schmunzelnd. Höchste Eisenbahn, denn bereits am folgenden Tag begannen die ersten Kurse.

Eine eingezogene Wand trennt jetzt den Kursbereich im hinteren Teil der ehemaligen Halle ab. Der vordere Bereich, beinahe wie ein Café anmutend, ist ab sofort zum Entspannen gedacht. Dort befindet sich eine großzügige Baby-Ecke und genug Platz für die Eltern zum Reden und Kaffee trinken.

Und eben das war der Plan von Sabrina Hoppe und Marie Beyer. Kurse wie Kangatraining, Geburtsvorbereitung, Babymassage, Krabbel-Fit oder Eltern-Kind-Turnen und anschließendes Beisammensein wollten sie zusammenbringen. Ohne fluchtartiges Verlassen der Räumlichkeiten, weil die Miete eben nur für eine Stunde gilt. Kurse für Eltern, Babys und Kleinkinder gibt das Team von „Fit4Fam“ bereits seit sechs Jahren – aber bis zum vergangenen Montag eben nur in angemieteten Räumlichkeiten. Der Traum vom eigenen Studio wuchs stetig. Vor etwa vier Monaten machten die beiden Trainerinnen dann Nägel mit Köpfen. Sie suchten nach einem passenden Ort, fanden ihn in der Rheinmetallstraße 18 und begannen mit den Umbauarbeiten. Den Großteil dieser Arbeiten übernahmen Sabrina Hoppe und Marie Beyer selbst, in Zusammenarbeit mit Freunden und Familie. „Auch einige unserer Kursteilnehmerinnen griffen uns unter die Arme“, sagt Marie Beyer.

Wer am Montag oder Dienstag noch keinen der Kurse besucht hatte, konnte sich zum Tag der offenen Tür am Mittwoch ein Bild vom neuen Studio machen. Das tat zum Beispiel Sabrina Henning mit ihrem kleinen Sohn. Sie besucht bereits seit viereinhalb Jahren die Mutter-Kind-Kurse in Sömmerda. Mittlerweile schon mit dem zweiten Sprössling. Für sie zählt dabei aber nicht nur die sportliche Aktivität, sondern auch der Austausch mit anderen Müttern. Den vorderen Bereich des Studios hält sie dafür für ideal. „Es ist alles da – für Babys und Mütter“, sagt Henning.

Anika Henschkel war mit ihrem Sohn am Mittwoch ebenfalls zu Besuch. Vor einigen Wochen war sie das erste Mal da – von Gemütlichkeit war da noch keine Spur. „Ich dachte, dass diese Großbaustelle eine ziemliche Herausforderung ist. Aber sie haben es geschafft“, lobt sie. Darüber sind Sabrina Hoppe und Marie Beyer froh. Es sei zuweilen schon eine emotionale Belastung gewesen. Zuerst die Suche nach dem passenden Objekt, dann die Sorge, ob das Projekt finanziell stemmbar ist und nun die Erleichterung, dass es so geworden ist, wie die beiden Trainerinnen sich das vorgestellt hatten.

„Es war ein steiniger Weg, aber wir wussten, wofür wir es machen. Wenn man für etwas brennt, dann laugt die ganze Arbeit auch nicht so aus“, so Sabrina Hoppe.

Der zusätzliche Wohlfühlfaktor, der nun mit den Kursen im neuen Studio einhergehen soll, ist natürlich nicht umsonst. Insgesamt 20 Kurse werden in den neuen Räumlichkeiten angeboten, die sich Mutter (oder Vater) leisten wollen muss. Um in Sömmerda ein breiteres Publikum anzusprechen, sind außerdem einige einmalige Aktionen geplant. So zum Beispiel am 28. März das „Papa-Kanga-Special“. Dort können die Väter unter Beweis stellen, ob das Baby auch bei ihnen in der Trage einschläft, während die Mütter nebenan frühstücken dürfen. „Für die Papas gibt es hinterher zur Belohnung ein Bierchen“, verspricht Sabrina Hoppe.

Weitere Pläne haben sie und ihr Team bereits. „Das ist erst der Anfang“, sagt Marie Beyer. „Wir haben noch jede Menge vor.“