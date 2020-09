Sollstedter Schützen küren ihre Majestäten

Ein Bild vom Schützenfest in Sollstedt aus Vor-Coronazeiten: Udo Becker vom Schützenverein Kehmstedt am Schießstand.

Auch in der Corona-Zeit hat es sich der Sollstedter Schützenverein nicht nehmen lassen, seine Majestäten zu küren. Allerdings in diesem Jahr ohne das traditionelle Fest für die Öffentlichkeit. So wurden die besten Schützen vereinsintern ermittelt und geehrt, selbstverständlich unter Beachtung aller Corona-Regeln. Als treffsicherste Schützen erwiesen sich dabei Angelika Weber und Wolfgang Schrecke, die nun für ein Jahr den Titel Königin und König tragen dürfen.

Ihnen zur Seite stehen Detlef Keilholz als Alterskönig, Antje Gunkel als 1. Dame und Ines König als 2. Dame. Martin Keilholz, 1. Ritter, und Olaf König, 2. Ritter, komplettieren die Siegerliste. Die Mitglieder des Schützenvereins hoffen darauf, im nächsten Jahr wieder mit vielen Gästen ein Schützenfest zu feiern.