SonneMondSterne 2022 in Saalburg: Anreise, Camping, Parken, Verpflegung – die wichtigsten Infos für Besucher

Besucher nehmen SMS-Festivalgelände in Beschlag

Eva Böckmann, Julian Focke, Kyra Böckmann und Chris Kossian (von links) putzen gemeinsam eine Plastik-Reagenzglaszapfsäule, in die sie einen Jägermeister-Energydrink-Mix füllen und diesen anschließend aus Tassen trinken wollen. Am Freitag um 18 Uhr beginnt das 23. SonneMondSterne-Festival am Thüringer Meer in Saalburg. Bis Donnerstagmittag waren schon 60 Prozent der erwarteten 40.000 Besucher auf den Campingplätzen.

Foto: Schleiz / Peter Cissek