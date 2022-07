SonneMondSterne – Diese DJs musst du beim SMS 2022 sehen

Saalburg Was braucht ein Festival der elektronischen Musik, um zehntausende Besucher und Besucherinnen anzulocken? Richtig: Über hundert DJs, Künstler und Künstlerinnen. Wir haben die Geheimtipps.

Das SonneMondSterne-Festival (SMS), das vom 12. bis 14. August in Saalburg im Saale-Orla-Kreis stattfindet, achtet dabei laut Festival-Sprecher Philipp Helmers schon immer auf Qualität. Aber auch Bekanntheit ist wichtig. Denn wie sonst sollen die Massen in Bewegung gesetzt werden?

Headliner, zu Deutsch die Hauptattraktionen sind eindeutig die DJs Martin Garrix und das Elektroduo „The Chainsmokers“, die beim SonneMondSterne 2022 ihre einzige deutsche Festivalshow spielen.

SonneMondSterne 2022 in Saalburg: Anreise, Camping, Parken, Verpflegung – die wichtigsten Infos für Besucher

Martin Garrix

Martin Garrix führt den Reigen an. Der niederländische DJ tritt am Freitagabend um 1.45 Uhr auf der Mainstage auf, der größten Bühne des SMS. Der noch recht junge EDM-Produzent avancierte bereits als Teenie zum Weltstar und feierte im Jahre 2013 mit dem Lied „Animals“ seinen internationalen Durchbruch. Seine Tracks „Scared to Be Lonley“ sowie „In the Name of Love“ wurden beim Streamingdienst Spotify bereits über zwei Milliarden Mal gehört. Mit seiner Musik, einer Mischung aus melodischem Electro-House und Future-Bass, öffnet er sich seit Jahren die Tore zu den größten Festivalbühnen der Welt.

Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (Official Video)

The Chainsmokers

Ähnliche Erfolge, wenn nicht sogar die kommerziell größeren, feiern die Jungs des US-Amerikanischen Future-Bass-Duo „The Chainsmokers“, zu Deutsch „Die Kettenraucher“. Die beiden Musiker, die auch den Titel „Sexiest DJ-Duo oft the World“ für sich verbuchen können, steigerten ihren Bekanntheitsgrad enorm, mit ihrem 2014 veröffentlichten Song „#Selfie“. Ein Genre-Wechsel im Jahr 2016 öffnete für die zwei Musiker endgültig die Tür zum Erfolg. Mit Songs wie „Roses“, die kommerziell erfolgreich Einflüsse aus Trap-Musik und Vocal-Pop kombinieren, feierten „The Chainsmokers“ weltweite Charterfolge. Wie Herr Garrix verbuchen sie Milliarden Spotify-Streams auf ihrem Habenkonto. Das Duo tritt zur Prime-Time am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr kurz vor dem traditionellen Abschlussfeuerwerk auf der Mainstage auf.

The Chainsmokers - Roses (Official Video) ft. ROZES

Materia

Drei Stunden zuvor, samstags um 22.30 Uhr, heizt der deutschen Rap-Elektro-Popper Marteria die Mainstage auf. Es ist nicht sein erster Auftritt auf dem SonneMondSterne-Festival. Bereits 2014 eroberte der gebürtige Rostocker mit seinem beatlastigen Rap die Herzen der Fans beim SMS. Damals holte er die Massen mit seinem Hit „Kids“ ab. In diesem Jahr werden es wohl aktuelle Dance-Pop-Kracher wie „Love, Peace & Happiness“ sein, den Marteria gemeinsam mit der Band Ätna und Sänger Yasha auf Platz zwei der deutsche Albumcharts landete.

Marteria feat. ÄTNA & Yasha - Love, Peace & Happiness (Official Video)

Alan Walker

Am Freitag um 22.55 Uhr wird auf dem SMS das Vermummungsverbot offiziell aufgehoben. Alan Walker, der stets nur mit Kapuzenpulli und Tuch vor dem Gesicht auftritt, wird dann die Mainstage rocken. Der britisch-norwegischer EDM-DJ feierte 2015 mit dem Song „Faded” seinen Durchbruch. Ursprünglich als Instrumentalstück veröffentlicht, wurde die Nummer vor allem in der Gamingszene ein Hit. 35 Millionen Klicks. Danach folgte die Überarbeitung mit Sängerin Iselin Solheim und katapultierte den 1997 in England geborenen DJ an die Spitze der Charts. Sein Elektropop, den er auf wohl auf dem SonneMondSterne zum Besten geben wird, ist eher etwas für die EDM-Chart-Fans unter den Festivalbesuchern und -besucherinnen.

Alan Walker - Faded

Timmy Trumpet

Wenn ein internationaler Superstar zu einem Gig reist, kommt er nicht allein. Das beweist Timmy Trumpet. Die sechsköpfige Entourage des Australiers, der bereits im zarten Alter von 14 Jahren mit seiner Trompete den Jazzmusiker James Morrison auf einer Tournee begleitete, tritt dafür den Beweis an. Der Musiker, der 2014 mit seinem Song „Freaks“ den Durchbruch feierte, hat sogar einen eigens engagierten Profi, der für die Sicherheit der Trompete zuständig ist. Diese packt Timmy natürlich auch am 13. August auf der Mainstage des SonneMondSterne-Festivals aus und wird um 3.40 Uhr garantiert der EDM-Fanbase auf dem SMS gehörig den Marsch blasen.

Timmy Trumpet x R3HAB - Turn The Lights Down Low (Official Music Video)

Charlotte de Witte

Die belgische Techno-DJ und Musikproduzentin Charlotte de Witte hat bei SMS XXII gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen debütierte die ungekrönte Königin des Techno in Saalburg – zum anderen mixte sie die SonneMondSterne-Compilation 2018. Und auch 2022 ist ein gutes Jahr für de Witte. 30 Gigs pro Monat – in Belgien, Europa und der Welt! Von Pula über Mykonos bis Istanbul: Ihr Zeitplan auf Facebook verrät, wie gefragt das einstige Techno-Sternchen mit ihrem Mix aus Rave, Techno und Acid heute ist. Wer sich in die Riege der DJs einreihen darf, die für BBC Radio 1 einen „Essential Mix“ abgeliefert haben und wer das Cover-Motiv des DJ Mag war – der darf auch bei SMS XXIV nicht fehlen.

Charlotte de Witte at Mainstage | Tomorrowland Winter 2022

Amelie Lens

Amelie Lens wurde im Alter von 15 Jahren als Model entdeckt und war auf dem Laufsteg für Jean Paul Gaultier und in Kampagnen für H&M zu sehen. Zu Beginn ihrer Laufbahn im Jahr 2014 releaste sie auf Pan-Pots Label „Second State“ – jenes Imprint, zu dem sie in den vergangenen Jahren zurückkehrte. Die unzähligen Veröffentlichungen und Shows auf der ganzen Welt ließen die Belgierin weiter nach oben auf der Karriereleiter klettern. In ihrem Rucksack on the Way to the Top: Techno. Und weil zu guter Musik auch eine gute Performance gehört, gibt das ehemalige Model auf der Bühne Vollgas und heizt der Crowd auf dem Dancefloor unabdinglich und kompromisslos ein. Das wissen spätestens am Samstag, den 13. August um 1.45 Uhr auch die SMS-Technojünger, wenn Amelie Lens ihr Set im Maincircus beendet

Amelie Lens - Ultra Music Festival - Miami 2022

Nina Kraviz

Aller guten Dinge sind ... fünf. Denn 2022 jährt sich zum fünften Mal die Performance von Nina Kraviz bei SonneMondSterne. Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz ist die Grande Dame des Minimaltechno, Deep House und Acid zurück auf der Second Stage. 90 Minuten geballte Beat-Power, gibt es am Sonntag ab 0 Uhr von der Russin, die einst Zahnmedizin studierte – und das Studium auch beendete! Für ein strahlendes Lächeln sorgt sie aber heutzutage auf den Dancefloors. Seit 15 Jahren ist Nina fester Bestandteil der Szene. Bei SMS XXIV stößt sie mit ihren Fans an – auf die nächsten 15 Jahre Minimaltechno!

Nina Kraviz live from Ultra in Croatia

Sven Väth

„Back on Plastic!“ Dieser Ausspruch passt wohl zu niemandem besser als zu Cocoon-Mastermind Sven Väth. Denn er ist einer der wenigen, die im hochtechnisierten und digitalisierten Zeitalter noch immer mit Vinyl auflegen. Väth, der diese Jahr nach knapp 20 Jahren endlich wieder ein eigenes Album veröffentlichte, zählt ganz klar zu den Ikonen der deutschen Rave- und Techno-Szene und darf deshalb auf dem SMS auf keinen Fall fehlen. Seit der zweiten Ausgabe von SonneMondSterne (1998) gehört er zum Festen Inventar des Festivals und ist und bleibt eine lebende Legende. Das beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass er als erste DJ im April 2022 in Frankfurt am Main eröffneten Museum of Modern Electronic Music eine Sonderausstellung bekam.

Sven Väth - Feiern

Pan-Pot

Essenziell für jeden DJ-Gig ist ein Mischpult. Ganz besonders der Panoramaregler, der die Lautstärkeverteilung auf die Tracks verteilt, die gemixt werden sollen. Und da sich das DJ-Duo Pan-Pot gut in der Materie auskennt (beide studierten Electronic Music Producing an der School of Audio Engineering in Berlin) ist es nicht verwunderlich, dass sie sich nach eben jenen Panoramaregler (kurz Panpot) benennt. Das Duo hat mit seinem Minimaltechno in den 2010ern die Szene revolutioniert. Auch Clubtouren durch die USA, Spanien, Frankreich, die Schweiz, Portugal, Deutschland und, und, und sprechen eine klare Sprache. Seit 2005 bringen Pan-Pot ihre ihre Platten unters technoide Volk, deshalb sollte man auf keinen Fall den Auftritt am Freitag, dem 12. August um 22.30 Uhr im Maincircus verpassen. Denn dann kurbeln Pan-Pot am Panoramaregler und das heißt Minimaltechno vom Allerfeinsten.

EXIT 2021 | Pan-Pot @ mts Dance Arena FULL SHOW

Viele weitere Techno-Szenegrößen

Robyn Schulz, Fritz Kalkbrenner, Alle Farben – Neben bekannten EDMStars (Electronic Dancemusik) schmückt sich das SonneMondSterne wie auch in den vergangenen Jahren auch mit vielen weiteren Techno-Szenegrößen. Über hundert weitere DJs, Musiker und Musikerinnen bauen das SMS-Line-up zu einem soliden Genre-Tausendsassa aus.

Drum and Bass, Breakbeat, Deephouse, Hardtekk und mehr – Das gewitzten Kooperations-Managements der Festivalorganisatoren bietet dank Akteuren wie dem Berliner Club „Katermukke“, dem Label „Cocoon“, den Lokalmatadoren „Station Endlos“ und vielen weiteren musikalischen Partnern ein elektronisches Tanz-Buffet der Extraklasse.

Saalburg ruft: "SonneMondSterne" findet diesen Sommer wieder statt