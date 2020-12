Sorge um Familien während der Pandemie - Kinderrechte stärker beachten

Der Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen und der Kinderschutzbund Thüringen appellieren an die Politik, Familien in der Krise nicht allein zu lassen und die Kinderrechte nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Rechte der Kinder „sind bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Bei vielen Entscheidungen seien Kinder und Familien bisher nicht gefragt worden, „obwohl diese in ihre Lebenswelt eingreifen“. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Stärker als bisher sollten deshalb Transparenz und Mitbestimmung eine Rolle spielen. An Familien, die gerade auch in dieser Zeit Hilfe benötigen, geht der Appell, sich diese Hilfe zu holen: Die Jugendämter seien - wenn auch eingeschränkt - erreichbar, ebenso Kinderschutzdienste und Beratungsstellen.

