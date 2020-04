Weimar. Dienstleistungen des Amtes für Familie und Soziales können auch in Corona-Zeiten in Anspruch genommen werden.

Soziale Dienste der Stadt Weimar sind weiterhin einsatzfähig

Die Sozialen Dienste der Stadt Weimar sind weiterhin einsatzfähig. Auch mit den personellen Einschränkungen infolge der Corona-Prävention können die Dienstleistungen des Amtes für Familie und Soziales von den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin in Anspruch genommen werden. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.





Aufgrund der Ausweitung des Corona-Virus Sars-CoV-2 besteht eine latente und erhöhte Gefahr der Ansteckung. Um die Aufgaben der Stadt Weimar dauerhaft weiter erfüllen zu können, wurde zum Schutz der Beschäftigten der Notbetrieb angeordnet. Deshalb berät das Amt für Familie und Soziales ausschließlich per Telefon oder über die E-Mail familienamt@stadtweimar.de. In dringenden und unaufschiebbaren Fällen vereinbaren die Mitarbeiterinnen auch einen Termin vor Ort.





Schriftliche Nachrichten

Für schriftliche Nachrichten empfiehlt das Amt die Mailadressen der Abteilungen. Die Informationen werden dann an den zuständigen Mitarbeiter oder dessen Vertretung weitergeleitet. Anträge und Unterlagen aber sollen per Briefpost oder über den Hausbriefkasten (Schwanseestraße 17 / Haus I) übermittelt werden.





Telefonische Anliegen

Auch für telefonische Anliegen gelten die allgemeinen Sprechzeiten des Amtes: Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr. Einen Überblick über Dienstleistungen und Erreichbarkeiten hält die Stadtverwaltung über https://stadt.weimar.de/stadtverwaltung/organisationseinheit/amt-fuer-familie-und-soziales-10/ bereit.





Allgemeiner Sozialer Dienst

Beim Allgemeinen Sozialdienst (ASD) gilt diese Regelung nur für allgemeine Beratung, zum Beispiel zum Umgang oder zum Sorgerecht.





Kinderschutz

Ausgenommen von diesen Telefon- und Postwegen sind Kinderschutzfälle. Das Amt bat deshalb: Wenn ein Kind Hilfe braucht – hinsehen! Für anonyme Fallberatungen bei vermuteter Kindeswohlgefährdung und auch für Mitteilungen über eine Kindeswohlgefährdung soll die Mail direkt an Kinderschutz@stadtweimar.de gerichtet werden. Abweichend von den allgemeinen Sprechzeiten wird sich ein Mitarbeiter mit dem Absender täglich zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch in Verbindung setzen und beraten. In akuten Krisensituationen ist der Notdienst des Allgemeinen Sozialen Dienstes außerhalb dieser Bürozeiten (wochentags in Abendstunden und an den Wochenenden) über Telefon 0173 / 3 78 07 50 erreichbar.





Kinder, Jugendliche, Familien

Auch viele Einrichtungen und Beratungsstellen sind mit ihren Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien trotz Corona-Einschränkungen erreichbar. Einige Einrichtungen bieten online Kurse, Videobotschaften oder Tipps für die Zeit zu Hause an.





Auf der Internetseite des Kinderbüros ist eine Liste mit allen bekannten Beratungsangeboten und Kontakten für Kinder, Jugendliche und auch Eltern in Weimar zusammengefasst:

https://kinderbuero-weimar.de/beratung-und-freizeit.html

Für Rückfragen steht Sina Solaß, die Kinderbeauftragte, zur Verfügung (Telefon 03643 / 49 49 90; E-Mail: sina.solass@stadtweimar.de oder kinderbuero@stadtweimar.de).





Beratungsstellen

Kinder- und Jugendschutzdienst Känguru. Kontakt- und Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in Not. Telefon: 03643 / 85 07 00, Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr

SOS-Familienberatungsstelle. Montag bis Donnerstag von 10-12 Uhr und 13-15 Uhr sowie Freitag 11-12 Uhr, Telefon 03643 / 49 34 40 (telefonische und virtuelle Beratung)





SOS-Familienzentrum. Anmeldung für einen telefonischen Gesprächstermin mit Pädagoginnen des SOS-Familienzentrums: 03643 / 4 93 44 22 (wochentags von 9 bis 10 Uhr)





Jugendförderverein e.V. Telefonisch und über den Anrufbeantworter 03643 / 5 90 53





Frauenhaus und Frauenberatungsstelle. Telefonische Beratung unter 03643 / 87 11 77, 03643 / 87 11 72, 03643 / 87 11 73; 24 Stunden besetzter Frauennotruf für Akut-Situationen: 0179 / 1 95 21 10





Hilfreiche Kontakte und Ansprechpartner auch unter:

https://stadt.weimar.de/aktuell/coronavirus/hilfsangebote/