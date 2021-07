Spendenaktion für inklusiven Spielplatz in Schleiz nimmt Fahrt auf

Wer mehr als 50 Euro für den inklusiven Spielplatz in Schleiz spendet, bekommt ein individuelles Dankeschön. Katrin Gersdorf, Jobmanagerin bei der Diakoniestiftung und ehrenamtliche Beigeordnete des Landrates, hatte die Idee zum Spenderdank mit individuell gefertigten Steinen aus der Töpferei in Altengesees. Stefan Lerch, Beschäftigter der Töpferei, hat Mustersteine angefertigt und diese nun übergeben.

Schleiz. Verband will behinderten Mädchen und Jungen die Teilnahme am sozialen Leben ermöglichen.

Die ersten Spenden für den inklusiven Spielplatz in Schleiz sind eingegangen, zum Beispiel gab es 1000 Euro von der Kreissparkasse Saale-Orla, je 500 Euro von der Oberland-Apotheke und der Physiotherapie Kerstin Tragsdorf, 240 Euro vom Hotel Luginsland und mehreren Privatleuten. Auch Familien mit Kindern unterstützen das Projekt.

Auf Initiative des Behindertenverbandes Saale-Orla wird in Schleiz auf dem Gelände des FSV Schleiz, zwischen den Fußballplätzen und dem Vereinsgebäude am Fasanengarten, ein Spielplatz für Kinder mit und ohne Behinderung entstehen.

Die Initiatorin Sandra Herrmann vom Behindertenverband erklärt warum: „Schleiz ist ein Ort, in dem viele Menschen mit Handicap wohnen, lernen und arbeiten. Bei der Arbeit mit Kindern mit Behinderung erfahren wir, dass diesen Mädchen und Jungen die Teilnahme am sozialen Leben verwehrt bleibt. Uns ist es ein Herzenswunsch, Inklusion zu leben, allen Kindern ein gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen.“

Auf dem inklusiven Spielplatz soll es bedürfnisgerechte Spielelemente geben, etwa ebenerdige Spielgeräte, die auch Kleinkindern mit Bewegungs-, Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen ein begleitetes Spielen ermöglichen, Spielgeräte auch für Kinder im Rollstuhl, Klang- und Tastspiele sowie Spielgeräte mit speziellen Sicherheitseinrichtungen auch für Kinder mit erhöhtem Bewegungsdrang oder Weglauftendenzen.

Mit dem Sportverein FSV Schleiz konnte schnell ein starker Partner aus der Kinder- und Jugendarbeit für dieses Projekt gewonnen werden. Der Verein stellt dafür sein Vereinsgrundstück kostenfrei zur Verfügung und verpflichtet sich zur Wartung und Pflege der Anlage.

Nach den ersten Berichterstattungen ist Katrin Gersdorf, Jobmanagerin bei der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein und ehrenamtliche Beigeordnete des Landrates, darauf aufmerksam geworden. Sie unterstützt das Projekt und hat eine Idee mitgebracht, um Spendern gebührend zu danken. Jeder, der 50 Euro und mehr spendet, wird mit einem handgetöpferten Pflasterstein verewigt. Die Steine entstehen in der Christo-Töpferei der Werkstätten Christopherushof in Altengesees und werden auf dem Spielplatz als Tastelemente für Kinder mit Sehbehinderungen verbaut. Katrin Gersdorf erklärt, wie das geht: „Wer 50 Euro oder mehr spendet, bekommt automatisch das Angebot, einen Stein mit eigenem Name und einem gewünschten Motiv aus Altengesees zu bekommen. Die Steine werden am Spielplatz verbaut, sodass alle Spender zu sehen sind und sich gleichzeitig eine originelle Gestaltung ergibt.“

Zunächst werden etwa 18.000 Euro für Spielgeräte benötigt. Nun sind Schleizer, Interessierte und Firmen gebeten, das Projekt mit einer Geldspende zu unterstützen. Das geht über die Spendenplattform: www.betterplace.org/p96133 oder mit einer Banküberweisung.

Spendenkonto: Behindertenverband Saale-Orla-Kreis, Kreissparkasse Saale-Orla, IBAN: DE20 8305 0505 0000 0258 10, Zweck: Spielplatz