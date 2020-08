Spitzenplatz bei Kitas: Thüringen bei U3-Betreuung weit vorne

Deutlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren finden in Thüringen Plätze in Kitas und Kindergärten.

Greiz/Erfurt. Thüringen nimmt bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren im Vergleich einen Spitzenplatz ein. In diesen Landkreisen kommen die Allerjüngsten am besten unter.

Unsere Allerjüngsten kommen offensichtlich gut unter: Bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren in öffentlichen Einrichtungen nimmt Thüringen einen Spitzenplatz ein. Das ergab eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes zum Stichtag 1. März 2019, die am Donnerstag publiziert wurde. Demnach schnitten bei Krippen- und Kindergartenplätzen sowie Tagesmüttern und -vätern die ostdeutschen Länder mit deutlichem Abstand besser ab als der Westen. „In 68 der 77 ostdeutschen Landkreise und kreisfreien Städte (einschließlich Berlin) wurden mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege betreut“, hieß es. „Dagegen wurde die 50-Prozent-Marke in keinem westdeutschen Kreis erreicht.“ Leicht vor Thüringen rangiert Sachsen-Anhalt.