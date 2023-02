Oradour-sur-Glane 643 Menschen tötete die SS im Juni 1944 in Oradour-sur-Glane. Robert Hébras rettete sich, indem er sich unter Leichen versteckte.

Er war der letzte Überlebende des SS-Massakers von 1944 in Oradour-sur-Glane, Frankreich. Im Namen der Familie und des Bürgermeisters teilte der Nationale Gedenkverein nun mit, dass Robert Hébras am Samstagmorgen im Alter von 97 gestorben ist.

Hébras Mutter und zwei seiner Schwester starben am 10. Juni 1944, als die SS-Soldaten innerhalb weniger Stunden das kleine Dorf in Zentralfrankreich auslöschten. Die Soldaten teilten die Männer in fünf Gruppen ein und erschossen sie in Scheunen. Frauen und Kinder wurden in die Dorfkirche gesperrt, die sie danach in Brand setzten. 643 Menschen verloren so ihr Leben, darunter 245 Frauen und 207 Kinder.

SS-Massaker: So konnte sich Robert Hébras retten

Nur wenige Dorfbewohner konnten entkommen. Einer davon war der damals 18-Jährige Robert Hébras. Er versteckte sich unter einem Leichenberg und stellte sich tot. Selbst als die SS-Soldaten die Körper anzündeten, verharrte er unter ihnen – so lange bis die Soldaten den Ort verlassen hatten und konnte sich so retten.

Noch im gleichen Jahr schloss er sich dem französischen Widerstand der Résistance an und kämpfte gegen den Nationalsozialismus – dies wurde zu seiner Lebensaufgabe. Er sagte 1953 im Prozess von Bordeaux gegen 21 Waffen-SS-Rekruten aus, schrieb Bücher über das Massaker und gab Führungen durch die Ruinen in Oradour-sur-Glane. Der Ort wurde zu einem Symbol für Nazi-Kriegsverbrechen im besetzten Frankreich.

In dem zerstörten Dorf nordwestlich von Limoges, dessen Ruinen erhalten blieben, wurde 1999 ein Gedenkzentrum eingerichtet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Hébras vor einem Jahr mit dem nationalen Verdienstorden ausgezeichnet. Hébras habe für die Freiheit gekämpft und die Werte Frankreichs verteidigt, sagte Macron. Außerdem habe er zum deutsch-französischen Frieden beigetragen. Der Überlebende hatte sich unter anderem für deutsch-französische Jugendbegegnungen eingesetzt. (soj/dpa)