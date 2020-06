Nordhausen. Für die Verkehrssicherheit der Fußgänger gibt es jetzt drei Überwege in Nordhausen-Nord und eine Querungshilfe in Bielen.

Stadt Nordhausen erhöht Sicherheit für Fußgänger

Nachdem bereits die Beleuchtung am Kreisel in Nordhausen-Nord modernisiert worden ist, habe jetzt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt den Auftrag zur Errichtung von drei Fußgängerüberwegen an dieser stark frequentierten Ausfallstraße erteilt, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. Am Dienstag erfolgte in den frühen Morgenstunden die Markierung der Fußgängerüberwege durch die beauftragte Firma. Des Weiteren wurden nach der Änderung der Straßenverkehrsordnung bereits in den vergangenen Jahren mehrere Geschwindigkeitsreduzierungen an Schulen und Kindertagesstätten angeordnet. Aktuell wurde Tempo 30 im Bereich der beiden Kindergärten „Brummkreisel“ am Zuckerweg und „Traumzauberbaum“ am Lessingweg eingerichtet.

Bereits umgesetzt werden konnte auch die Querungshilfe in der Marktstraße (an der Einmündung der Speicherstraße) in Bielen. Wie mit dem Ortsteilrat und der Bielener Bürgermeisterin Uta Heydecke besprochen und abgestimmt, werde durch die Insel die sichere Erreichbarkeit der Bushaltestelle verbessert, vor allem für die Bielschen Schulkinder, meint Fischer.