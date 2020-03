Stadtgärtner lassen Frühling in Sömmerda beginnen

Die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadtverwaltung Sömmerda kümmern sich derzeit darum, dass sich die Sömmerdaer in der aktuell schwierigen Lage wenigstens an ein paar frisch gepflanzten Blumen im Stadtgebiet erfreuen können.

Seit vergangener Woche verschönern die Mitarbeiter zum Beispiel die Weißenseer Straße, den Marktplatz und die Lange Straße mit Hängeampeln. Die Blumenkübel auf dem Marktplatz und am Volkshaus wurden bereits vergangenen Dienstag mit jeder Menge Frühblühern bepflanzt. Auch die Blumenkästen an der Bibliothek, die Denkmale auf dem Sömmerdaer Friedhof und das am Parkweg wurden mit frischem Grün und bunten Blumen versehen.

1600 Euro gibt die Stadt für die Blumenpracht aus

Für die städtische Frühjahrsbepflanzung schaffte die Stadtverwaltung Sömmerda in diesem Jahr insgesamt 2535 Gewächse an. Darunter sind vor allem Stiefmütterchen in verschiedenen Farben, Ranunkeln und Vergissmeinnicht. Etwa 1600 Euro ließ sich die Stadt diese Verschönerungen kosten.

Auch einige Rasenflächen im Stadtgebiet werden derzeit aufgewertet. Samira Busch, die bei der Sömmerdaer Stadtverwaltung gerade eine Ausbildung zur Garten- und Landschaftsbauerin macht, brachte am vergangenen Mittwoch eine Rasensamenmischung mit dem Namen „Berliner Tiergarten“ auf eine Grünfläche in der Kölledaer Straße aus.

Damit die frisch gesäten Samen gut angehen, braucht es etwas Feuchtigkeit und guten Bodenkontakt, sagt Samira Busch. Deshalb drückt sie die Samenkörner nach dem Verteilen mit einer schweren Walze auf den Mutterboden und wird sich in den kommenden Tagen darum auch kümmern, dass der Boden genug Wasser bekommt.

Ein Hingucker sind derzeit auch die Tulpen, die entlang der Stadtmauer blühen.