Eine Blumenpyramide in der Kranichstraße in Nordhausen.

Stadtgärtner pflanzen 2300 Blumen in Nordhausen

Die Stadtverwaltung hat mit der Sommerbepflanzung im Stadtgebiet begonnen. Neben den Stauden, Gräsern und Zwiebelgewächsen auf den öffentlichen Grünflächen pflanzen die Stadtgärtner rund 2300 Sommerblumen in Pflanzschalen, Blumenpyramiden und -ampeln. „Darüber hinaus haben wir wieder 137 Blumenkästen am Alten und Neuen Rathaus sowie am Stadthaus bepflanzt und angebracht,“ berichtet Heike Münch, Leiterin der städtischen Grünanlagenpflege. Dabei sei der Zauberschnee mit seinen kleinen weißen zarten Blüten das Verbindende zwischen den städtischen Objekten. Diese Pflanze komme sowohl mit Sonne als auch mit Schatten zurecht.

Insgesamt wählten die Stadtgärtner vorwiegend Pflanzen aus, die Sonne, Wärme und vorübergehende Trockenheit gut aushalten. Aber auch an die Insekten, wie Hummeln und Bienen, habe man gedacht, die die Blüten der Herzblättrigen Mittagsblume und des Mittagsgoldes als Nahrungsgrundlage bevorzugen.