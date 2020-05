Projektmitarbeiter Stephan Langenhan vom Sömmerdaer Weltladen Locodemu unterschreibt die Petition für ein weltweites Lieferkettengesetz im Rahmen einer Kampagne zum Weltladentag am 9. Mai.

Stark machen für ein Lieferkettengesetz

„Gegen krumme Geschäfte und für mehr fairen Handel braucht es endlich einen gesetzlichen Rahmen“, so lautete die Ankündigung des Weltladendachverbands zum Weltladentag, der am 9. Mai begangen wurde. Dass Ausbeutung, Kinderarbeit, die Verletzung von Menschenrechten und die Zerstörung der Umwelt immer noch Teil der globalen Wirtschaft sind, ist ein offenes Geheimnis. Die Kampagne zum Weltladentag 2020 fordert deswegen ein Lieferkettengesetz. Unternehmen sollen dazu verpflichtet werden, die Einhaltung der Menschenrechte in der gesamten Lieferkette, vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, zu beachten, informiert Stephan Langenhan vom Sömmerdaer Weltladen Locodemu. Dieser unterstützt die Kampagne, über die man sich auch auf der Webseite des Weltladen-Dachverbandes weiter informieren kann.

Wie wichtig ein solches Gesetz sein könnte, zeige sich gegenwärtig in der Textilindustrie. Als sich aufgrund der Verbreitung von Corona eine wirtschaftliche Krise langsam abzeichnete, stellten die internationalen Auftraggeber bereits vor Monaten anstehende Zahlungen an die Textilfirmen im globalen Süden teils gänzlich ein, es folgte die massenhafte Stornierung von Aufträgen.

Das Team des Weltladens in Sömmerda ist ab sofort zu den regulären Öffnungszeiten von Donnerstag bis Freitag von 10-18 Uhr und am Samstag von 14-17 Uhr wieder für Besucher da. Veranstaltungen jedoch können bis auf Weiteres nach wie vor nicht stattfinden, teilt Stephan Langenhan mit.