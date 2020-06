Ein heftiges Gewitter sorgte am Mittwoch in Jena für einen Stromausfall. (Symbolbild)

Starke Gewitter ziehen auch am Donnerstag über Thüringen

Nachdem teils starke Gewitter bereits am Mittwoch zu zahlreichen Rettungseinsätzen in Thüringen geführt haben, bleibt das Wetter auch am Donnerstag turbulent.

Am Vormittag gibt es laut Deutschem Wetterdienst bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Schauer, ab dem Mittag immer mehr Quellwolken. Dann kommt es bis zum Abend zu teils heftigen Schauern und Gewittern mit Starkregen - örtlich ist sogar Hagel möglich.

Gewitter führte zu Stromausfall in Region Jena

Die Temperaturen betragen maximal 19 bis 23 Grad, im Bergland 16 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger von Südost auf West drehender Wind, in Schauer- und Gewitternähe sind Böen bis Sturmstärke möglich.

In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt, zeitweise Regen, teils mit Schauern und Gewittern durchsetzt. Die Tiefsttemperaturen erreichen 11 bis 8 Grad.

